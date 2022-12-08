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9 месяцев без цивилизации. В Русской Лозовой включили газ, а в Безруках свет

Общество 11:46   08.12.2022
Оксана Горун
9 месяцев без цивилизации. В Русской Лозовой включили газ, а в Безруках свет Фото: АО «Харьковгаз»

Населенные пункты Дергачевского района, которые были отрезаны от газо- и электроснабжения практически с первых дней российского вторжения, постепенно возвращают к цивилизации.

О восстановлении подачи газа и электричества на Дергачевщине сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.

«Специалистами Харьковгаза с начала декабря частично восстановлено газоснабжение Русской Лозовой (около 1 тысячи домовладений). В других населенных пунктах общества проводится обследование объектов газовой инфраструктуры для определения объема работ, количества материалов», — сообщил Задоренко в telegram.

Также, по его информации, начали подключать электричество в селе Безруки, которое было без света практически с первых дней полномасштабной войны.

«Энергетики Дергачевского РЭСа восстановили 8 из 13 подстанций, а также высоковольтную линию на участке Безруки – Слатино – Казачья Лопань. В селе Безруки к свету подключено 314 домовладений. Работа по восстановлению электроснабжения активно продолжается в Безруках, Слатино и Русской Лозовой», — написал глава Дергачевской громады.

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Также на территории громады продолжается разминирование территорий.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 11:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Населенные пункты Дергачевского района, которые были отрезаны от газо- и электроснабжения практически с первых дней российского вторжения, постепенно возвращают к цивилизации".