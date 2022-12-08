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В Харькове отстраивают дом, в котором рухнула крыша и несколько этажей (фото)

Общество 11:34   08.12.2022
Оксана Горун
В Харькове отстраивают дом, в котором рухнула крыша и несколько этажей (фото) Фото: Харьковский горсовет

Пятиэтажка на улице Танкопия в Харькове серьезно пострадала от российского обстрела, но дом решили восстановить.

«В  Немышлянском районе продолжается восстановление жилого дома по ул. Танкопия, разрушенного в результате враждебной агрессии», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, опубликовав фото с места.

В Харькове отстраивают дом на Танкопия после обстрелов 4
Фото: Харьковский горсовет

Сейчас на месте работают сварщики, которые заново создают разрушенную часть каркаса здания.

В Харькове отстраивают дом на Танкопия после обстрелов 5
Фото: Харьковский горсовет

Металлические конструкции изготавливают и монтируют на месте.

В Харькове отстраивают дом на Танкопия после обстрелов 3
Фото: Харьковский горсовет

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    • В Харькове отстраивают дом на Танкопия после обстрелов 2
    Фото: Харьковский горсовет

     

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 11:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятиэтажка на улице Танкопия в Харькове серьезно пострадала от российского обстрела, но дом решили восстановить".