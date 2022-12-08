В Харькове отстраивают дом, в котором рухнула крыша и несколько этажей (фото)

Пятиэтажка на улице Танкопия в Харькове серьезно пострадала от российского обстрела, но дом решили восстановить.

«В Немышлянском районе продолжается восстановление жилого дома по ул. Танкопия, разрушенного в результате враждебной агрессии», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, опубликовав фото с места.

Сейчас на месте работают сварщики, которые заново создают разрушенную часть каркаса здания.

Металлические конструкции изготавливают и монтируют на месте.