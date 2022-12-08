В Харькове отстраивают дом, в котором рухнула крыша и несколько этажей (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Пятиэтажка на улице Танкопия в Харькове серьезно пострадала от российского обстрела, но дом решили восстановить.
«В Немышлянском районе продолжается восстановление жилого дома по ул. Танкопия, разрушенного в результате враждебной агрессии», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, опубликовав фото с места.
Сейчас на месте работают сварщики, которые заново создают разрушенную часть каркаса здания.
Металлические конструкции изготавливают и монтируют на месте.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 11:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятиэтажка на улице Танкопия в Харькове серьезно пострадала от российского обстрела, но дом решили восстановить".