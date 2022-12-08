У Харкові відбудовують будинок, в якому звалився дах та кілька поверхів (фото)

П’ятиповерхівка на вулиці Танкопія в Харкові серйозно постраждала від російського обстрілу, але будинок вирішили відновити.

“У Немишлянському районі триває відновлення житлового будинку на вул. Танкопія, зруйнованого внаслідок ворожої агресії”, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради, опублікувавши фото з місця.

Зараз на місці працюють зварювальники, які наново створюють зруйновану частину каркасу будівлі.

Металеві конструкції виготовляють та монтують на місці.