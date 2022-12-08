У Харкові відбудовують будинок, в якому звалився дах та кілька поверхів (фото)
П’ятиповерхівка на вулиці Танкопія в Харкові серйозно постраждала від російського обстрілу, але будинок вирішили відновити.
“У Немишлянському районі триває відновлення житлового будинку на вул. Танкопія, зруйнованого внаслідок ворожої агресії”, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради, опублікувавши фото з місця.
Зараз на місці працюють зварювальники, які наново створюють зруйновану частину каркасу будівлі.
Металеві конструкції виготовляють та монтують на місці.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 11:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятиповерхівка на вулиці Танкопія в Харкові серйозно постраждала від російського обстрілу, але будинок вирішили відновити".