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У Харкові відбудовують будинок, в якому звалився дах та кілька поверхів (фото)

Суспільство 11:34   08.12.2022
Оксана Горун
У Харкові відбудовують будинок, в якому звалився дах та кілька поверхів (фото)

П’ятиповерхівка на вулиці Танкопія в Харкові серйозно постраждала від російського обстрілу, але будинок вирішили відновити.

“У Немишлянському районі триває відновлення житлового будинку на вул. Танкопія, зруйнованого внаслідок ворожої агресії”, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради, опублікувавши фото з місця.

У Харкові відбудовують будинок на Танкопія після обстрілу 4

Зараз на місці працюють зварювальники, які наново створюють зруйновану частину каркасу будівлі.

У Харкові відбудовують будинок на Танкопія після обстрілу 5

Металеві конструкції виготовляють та монтують на місці.

У Харкові відбудовують будинок на Танкопія після обстрілу 3

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    • У Харкові відбудовують будинок на Танкопія після обстрілу 2

     

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 11:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятиповерхівка на вулиці Танкопія в Харкові серйозно постраждала від російського обстрілу, але будинок вирішили відновити".