9 місяців без цивілізації. У Руській Лозовій увімкнули газ, у Безруках світло
Населені пункти Дергачівського району, які були відрізані від газо- та електропостачання практично з перших днів російського вторгнення, поступово повертають до цивілізації.
Про відновлення подачі газу та електрики на Дергачівщині повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.
“Спеціалістами Харківгазу з початку грудня частково відновлено газопостачання Руської Лозової (близько 1 тисячі домоволодінь). В інших населених пунктах товариства проводиться обстеження об’єктів газової інфраструктури для визначення обсягу робіт, кількості матеріалів”, – повідомив Задоренко.
Також, за його інформацією, почали підключати електрику в селі Безруки, яке було без світла практично з перших днів повномасштабної війни.
“Енергетики Дергачівського РЕСу відновили 8 з 13 підстанцій, а також високовольтну лінію на ділянці Безруки – Слатине – Козача Лопань. У селі Безруки до світла підключено 314 домоволодінь. Робота з відновлення електропостачання активно триває в Безруках, Слатиному та Руській Лозовій”, – відзначив очільник Дергачівської громади.
Читайте також: У Харкові відбудовують будинок, в якому звалився дах та кілька поверхів (фото)
Також на території громади продовжується розмінування територій.
Новини за темою:
Ви читали новину: «9 місяців без цивілізації. У Руській Лозовій увімкнули газ, у Безруках світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 11:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Населені пункти Дергачівського району, які були відрізані від газо- та електропостачання практично з перших днів російського вторгнення, поступово повертають до цивілізації".