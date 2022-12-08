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9 місяців без цивілізації. У Руській Лозовій увімкнули газ, у Безруках світло

Суспільство 11:46   08.12.2022
Оксана Горун
9 місяців без цивілізації. У Руській Лозовій увімкнули газ, у Безруках світло

Населені пункти Дергачівського району, які були відрізані від газо- та електропостачання практично з перших днів російського вторгнення, поступово повертають до цивілізації.

Про відновлення подачі газу та електрики на Дергачівщині повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.

“Спеціалістами Харківгазу з початку грудня частково відновлено газопостачання Руської Лозової (близько 1 тисячі домоволодінь). В інших населених пунктах товариства проводиться обстеження об’єктів газової інфраструктури для визначення обсягу робіт, кількості матеріалів”, – повідомив Задоренко.

Також, за його інформацією, почали підключати електрику в селі Безруки, яке було без світла практично з перших днів повномасштабної війни.

“Енергетики Дергачівського РЕСу відновили 8 з 13 підстанцій, а також високовольтну лінію на ділянці Безруки – Слатине – Козача Лопань. У селі Безруки до світла підключено 314 домоволодінь. Робота з відновлення електропостачання активно триває в Безруках, Слатиному та Руській Лозовій”, – відзначив очільник Дергачівської громади.

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Також на території громади продовжується розмінування територій.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 11:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Населені пункти Дергачівського району, які були відрізані від газо- та електропостачання практично з перших днів російського вторгнення, поступово повертають до цивілізації".