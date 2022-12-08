9 місяців без цивілізації. У Руській Лозовій увімкнули газ, у Безруках світло

Населені пункти Дергачівського району, які були відрізані від газо- та електропостачання практично з перших днів російського вторгнення, поступово повертають до цивілізації.

Про відновлення подачі газу та електрики на Дергачівщині повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.

“Спеціалістами Харківгазу з початку грудня частково відновлено газопостачання Руської Лозової (близько 1 тисячі домоволодінь). В інших населених пунктах товариства проводиться обстеження об’єктів газової інфраструктури для визначення обсягу робіт, кількості матеріалів”, – повідомив Задоренко.

Також, за його інформацією, почали підключати електрику в селі Безруки, яке було без світла практично з перших днів повномасштабної війни.

“Енергетики Дергачівського РЕСу відновили 8 з 13 підстанцій, а також високовольтну лінію на ділянці Безруки – Слатине – Козача Лопань. У селі Безруки до світла підключено 314 домоволодінь. Робота з відновлення електропостачання активно триває в Безруках, Слатиному та Руській Лозовій”, – відзначив очільник Дергачівської громади.

Також на території громади продовжується розмінування територій.