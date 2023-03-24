Русская Лозовая. Год без электричества. Как выживают люди и когда дадут свет

Русская Лозовая, что к северу от Харькова. Село пережило оккупацию и масштабные обстрелы после освобождения, в результате которых были значительно повреждены 70% домов и 90% электросетей. Сейчас в Русской Лозовой живут около 350 человек, хотя до полномасштабной войны было 5 тысяч. Часть более года обходится без света, потому что электроснабжение пока восстановили только в 20% села. Корреспондент МГ «Объектив» побывал в Русской Лозовой вместе со специалистами «Харьковоблэнерго». Энергетики назвали сроки, когда планируют запитать как можно больше абонентов, а также рассказали, какие улицы будут со светом уже в апреле. Один из жителей потерял дом, но не умение радоваться жизни. Как без благ цивилизации он налаживает быт вместе с пушистым другом — смотрите в репортаже.

Дом Виктора Гончарова в Русской Лозовой сгорел в мае 2022 года, вскоре после освобождения села украинскими защитниками. Захватчики не оставляли надежды вернуться, поэтому продолжали обстрелы. Мужчина переезжал в дом подруги, за которым сейчас присматривает.

Во время оккупации Виктор ходил к этому дому через поле. Там у него был огород. Оккупанты занимали дом рядом. Оттуда ходили мародёрствовать, в том числе и в дом подруги Виктора. Украли технику, посуду и даже одежду, которую женщина приготовила на собственные похороны.

Виктор говорит, что «прилеты» не считал. Только за день возле дома его подруги упали четыре боеприпаса. Разрушен дом соседа, который тот купил незадолго до войны. Во дворе второго — лежит остаток снаряда. Ранее его обезвредили саперы, которых вызвал Виктор.

Впрочем, мужчина не опускает руки, верит в победу и активно налаживает быт в родном селе. Сейчас пришел к подруге, чтобы врезать замок в калитку. Перед этим всю пенсию потратил на аккумуляторный электроинструмент.

Здание сельского совета в Русской Лозовой также разрушено, поэтому сейчас людей принимают в другом помещении. Сегодня сюда привезли «гуманитарку», а по вторникам и четвергам рядом работает продуктовый рынок. Магазины в селе еще не открылись. Кроме генератора в сельсовете есть Starlink. В Русской Лозовой до сих пор наблюдаются проблемы со связью, и жители могут здесь бесплатно пользоваться интернетом.

«Генератор в январе дали благотворители. Люди также покупают себе генераторы, но их не хватает. Если бы нам помогли с этим, было бы очень хорошо, потому что сейчас детки занимаются онлайн, а без света это делать очень тяжело», — делится житель села Александр Репин.

Наладили в Русской Лозовой и транспортное сообщение — из села курсирует автобус в Харьков.

«У нас дом более-менее, окна просто выбиты, но все разморозилось. Поэтому мы пока что приезжаем и наводим порядок. Света у нас нет больше года. Вот сейчас тянут провода на нашу улицу, столбы», — говорит жительница села Алла Еськова.

Света в Русской Лозовой нет уже больше года, с начала марта 2022-го. До Нового года специалистам удалось запитать 20% населенного пункта. Работы продолжаются. Энергетики АО «Харьковоблэнерго» показывают подстанцию на въезде в село, которую восстановили. Русскую Лозовую специалисты называют одним из самых сложных населенных пунктов. Ведь здесь в результате боев повреждено 90% сетей. Их восстановлению еще должно было предшествовать разминирование.

«Здесь были позиции «орков», которые обстреливали населенные пункты Дергачи и Харьков. Пока здесь велись боевые действия, мы не могли сюда заехать и начать восстановление. Сначала саперы проходили, а потом заходили наши работники и восстанавливали ЛЭП. То есть, шли через поле со стороны Харькова. Это была одна из самых сложных ситуаций. Потому что никто не знал — где заминировано, где не заминировано», — вспоминает мастер Дергачевского РЭС Андрей Ковалевский.

Всего в селе — 3 тысячи абонентов, электричество уже есть у 500. Это улицы Лозовская, Шевченко и Грибная, а также район многоквартирных домов. Из 14 подстанций запитаны три, остальные будут подключать постепенно.

«Если бы можно было все село запитать от одной подстанции — уже бы давно запитали. От одной подстанции запитали 300 абонентов. А до следующей надо дойти саперам, заменить опоры, провода. Часть зданий запитана от еще двух подстанций, поэтому и есть 20% запитки поселка Русская Лозовая», — объясняет Ковалевский.

Если до войны в Русской Лозовой жили 5 тысяч человек, то сейчас проживают 350. По оценкам сельского совета, чудом уцелели 10% домов, 70% — разрушены. На улице Лозовской, где есть свет, жителей не встречаем. Неразбитых домов здесь мало.

Одна из подстанций в результате обстрелов превратилась в решето. Ее энергетики уже демонтировали, и на этом месте установят новую. Сейчас же специалисты получили 90 опор — на замену поврежденных в результате обстрелов. Их будут устанавливать на этой неделе, а после — натягивать провод. Электричество в село будут возвращать поэтапно. Следующие абоненты с улицы Нахимова и части улицы Слобожанской должны получить свет уже в апреле. Если погода будет способствовать, запитать как можно больше жителей Русской Лозовой планируют до лета.

Работники «Харьковоблэнерго», которые выгружают опоры, будут заниматься и их установкой, и другими работами. Все опытные. И, говорят, вражеские мины и снаряды их не пугают. Ведь везде под ЛЭП прошли саперы.

Сейчас в Дергачевской громаде параллельно восстанавливают электричество в поселке Слатино. С апреля там будет работать подрядчик, полностью населенный пункт планируют запитать летом. В селах Великие Проходы, Малые Проходы, Дементьевка и Токаревка пока продолжается разминирование. В Казачьей Лопани — свет есть.

«Казачью Лопань запитали раньше других населенных пунктов, потому что там не были повреждены так линии электропередач. И не была она так заминирована, как те населенные пункты, где были позиции военных», — объясняет старший мастер Дергачевского РЭС Александр Устиченко.

В Русской Лозовой есть четыре четырехэтажки и семь двухэтажек. Электричество и газ в микрорайон подведены, но пока здесь ни одного жителя. Потому что разрушения значительные.

«У нас были переговоры с английским благотворительным фондом. Они берутся помочь нам с окнами. Электроснабжение подведено на подстанцию, а в квартиры не заводим, потому что никто не живет. Дома разрушены, не все они пригодны для проживания. А в пригодных сейчас ведем восстановительные работы. За чей счет будут проводиться работы по восстановлению домов, я не знаю», — комментирует староста Русско-Лозовского старостинского округа Александр Евчун.

До войны жильцы этих домов не создали ОСМД, а сейчас это бы значительно ускорило их восстановление, рассказывает староста села. И призывает жителей объединиться и сделать это хотя бы сейчас.

«Приехал председатель (председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко — ред.) из рабочей поездки из Японии и говорит: «Если бы было ОСМД создано уже сегодня, то фирма готова заключить контракт и приступать к восстановлению». Но какие-то наработки все равно ведутся. Люди не будут оставлены. Будем помогать, восстанавливать», — продолжил Евчун.

От совета — возвращаться в Русскую Лозовую сейчас или еще подождать — староста воздерживается. Ведь масштабного разминирования еще не было. Оно возможно летом. Саперы только выезжают на вызовы в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

«На прошлой неделе я лично также вызывал. Пошла жена обрезать малину, а там растяжка — от яблони до яблони. Чудом она на нее не наступила. А случаев подрыва гражданских у нас пока не было, слава Богу», — рассказал староста села.

Виктор Гончаров рассказывает, что еще до войны купил генератор. Заплатил 10 или 12 тысяч, а сейчас пришлось бы выложить 30. Говорит: будто чувствовал. На кухне у него — газовый баллон, а в комнате — автомобильные аккумуляторы, провода и фонари. Соединив все это, Виктор имеет свет. Мужчина живет с котом, который пришел к нему из соседнего разбитого дома. Хозяина, который болел, ранее эвакуировали из села.

Виктор остается в отцовском доме. У него много планов на весну. Есть дела и в саду, и в огороде. После того, что пережил, мужчина смотрит в будущее только с оптимизмом.