Синегубов спрогнозировал, когда вернут свет в поселок Слатино под Харьковом

Сейчас в Харьковской области без электроэнергии остаются почти 35 тысяч абонентов, проживающих на освобожденных от российских захватчиков территориях, а также в пока еще оккупированных населенных пунктах.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал на совместном брифинге с министром энергетики Германом Галущенко в Харькове.

«Север нашей области, в частности населенный пункт Слатино, мы можем говорить, что там трудно идет восстановление. Два фактора. Там продолжаются еще пока обстрелы. Второе. Это разминирование и соответствующие погодные условия пока ограничивают этот процесс. В-третьих. 80% электросетей там разрушены полностью. Планируем восстановление полное, будем учитывать военную обстановку, где-то за два месяца», — отметил Синегубов.

Также он добавил, что наибольшее внимание в регионе в вопросе энергетики должно быть уделено именно восстановлению электросетей.

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