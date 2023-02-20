Синегубов спрогнозировал, когда вернут свет в поселок Слатино под Харьковом
Сейчас в Харьковской области без электроэнергии остаются почти 35 тысяч абонентов, проживающих на освобожденных от российских захватчиков территориях, а также в пока еще оккупированных населенных пунктах.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал на совместном брифинге с министром энергетики Германом Галущенко в Харькове.
«Север нашей области, в частности населенный пункт Слатино, мы можем говорить, что там трудно идет восстановление. Два фактора. Там продолжаются еще пока обстрелы. Второе. Это разминирование и соответствующие погодные условия пока ограничивают этот процесс. В-третьих. 80% электросетей там разрушены полностью. Планируем восстановление полное, будем учитывать военную обстановку, где-то за два месяца», — отметил Синегубов.
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Также он добавил, что наибольшее внимание в регионе в вопросе энергетики должно быть уделено именно восстановлению электросетей.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 18:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харьковской области без электроэнергии остаются почти 35 тысяч абонентов, проживающих на освобожденных от российских захватчиков территориях, а также в пока еще оккупированных населенных пунктах.".