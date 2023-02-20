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Синегубов спрогнозировал, когда вернут свет в поселок Слатино под Харьковом

Общество 18:09   20.02.2023
Елена Нагорная
Синегубов спрогнозировал, когда вернут свет в поселок Слатино под Харьковом

Сейчас в Харьковской области без электроэнергии остаются почти 35 тысяч абонентов, проживающих на освобожденных от российских захватчиков территориях, а также в пока еще оккупированных населенных пунктах.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал на совместном брифинге с министром энергетики Германом Галущенко в Харькове.

«Север нашей области, в частности населенный пункт Слатино, мы можем говорить, что там трудно идет восстановление. Два фактора. Там продолжаются еще пока обстрелы. Второе. Это разминирование и соответствующие погодные условия пока ограничивают этот процесс. В-третьих. 80% электросетей там разрушены полностью. Планируем восстановление полное, будем учитывать военную обстановку, где-то за два месяца», — отметил Синегубов.

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Также он добавил, что наибольшее внимание в регионе в вопросе энергетики должно быть уделено именно восстановлению электросетей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 18:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харьковской области без электроэнергии остаются почти 35 тысяч абонентов, проживающих на освобожденных от российских захватчиков территориях, а также в пока еще оккупированных населенных пунктах.".