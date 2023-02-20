Синєгубов спрогнозував, коли повернуть світло в селище Слатине під Харковом
Зараз у Харківській області без електроенергії залишаються майже 35 тисяч абонентів, які проживають на звільнених від російських загарбників територіях, а також у поки що окупованих населених пунктах.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів на спільному брифінгу із міністром енергетики Германом Галущенком у Харкові.
“Північ нашої області, зокрема населений пункт Слатине, ми можемо говорити, що там важко йде відновлення. Два фактори. Там тривають ще наразі обстріли. Друге. Це розмінування і відповідні погодні умови наразі обмежують цей процес. По-третє. 80% електромереж там зруйновані повністю. Плануємо відновлення повне, будемо враховувати військову обстановку, десь за два місяці”, – зазначив Синєгубов.
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Також він додав, що найбільша увага в регіоні у питанні енергетики має бути приділена саме відновленню електромереж.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 18:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз у Харківській області без електроенергії залишаються майже 35 тисяч абонентів, які проживають на звільнених від російських загарбників територіях, а також у поки що окупованих населених пунктах.".