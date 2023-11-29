Головні новини Харкова 29 листопада: понад 20 ДТП, мокрі дороги, фронт
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:06
За добу на Харківщині сталась 21 ДТП, є загиблий
“Протягом минулої доби на території Харківщини сталася 21 дорожньо-транспортна пригода, в яких 16 громадян отримали травми, одна людина загинула”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Він попередив, що сьогодні на Харківщині протягом дня дощитиме, тому водіям потрібно бути особливо обережними на дорозі.
07:12
П’ять атак ворога відбили на Харківщині
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито п’ять атак”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Армія РФ протягом доби завдала авіаударів по Іванівці та Степовій Новоселівці в Харківській області.
07:00
Нічна тривога через ракети та полювання за “шахедами” в Україні
У Харкові минулої ночі повітряну тривогу оголошували один раз. З вечора відбій пролунав о 23:07. А о 02:40 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку. Відбій дали о 03:06.
У небі над Україною з вечора до опівночі кружляли кілька груп “шахедів”. О 19:17 вечора 28 листопада тривогу через них оголошували й на Харківщині. Згодом про російські безпілотники попереджали мешканців Полтавської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Черкаської, Вінницької, Київської, Хмельницької областей. Вже не вперше останнім “пунктом призначення” БПЛА став Старокостянтинів.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, ВС ВСУ, ночь, тревога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 29 листопада: понад 20 ДТП, мокрі дороги, фронт»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 08:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".