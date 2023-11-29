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Головні новини Харкова 29 листопада: понад 20 ДТП, мокрі дороги, фронт

Події 08:06   29.11.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 29 листопада: понад 20 ДТП, мокрі дороги, фронт Фото: Василь Голосний

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:06

За добу на Харківщині сталась 21 ДТП, є загиблий

“Протягом минулої доби на території Харківщини сталася 21 дорожньо-транспортна пригода, в яких 16 громадян отримали травми, одна людина загинула”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він попередив, що сьогодні на Харківщині протягом дня дощитиме, тому водіям потрібно бути особливо обережними на дорозі.

07:12

П’ять атак ворога відбили на Харківщині

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито п’ять атак”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Армія РФ протягом доби завдала авіаударів по Іванівці та Степовій Новоселівці в Харківській області.

07:00

Нічна тривога через ракети та полювання за “шахедами” в Україні

У Харкові минулої ночі повітряну тривогу оголошували один раз. З вечора відбій пролунав о 23:07. А о 02:40 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку. Відбій дали о 03:06.

У небі над Україною з вечора до опівночі кружляли кілька груп “шахедів”. О 19:17 вечора 28 листопада тривогу через них оголошували й на Харківщині. Згодом про російські безпілотники попереджали мешканців Полтавської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Черкаської, Вінницької, Київської, Хмельницької областей. Вже не вперше останнім “пунктом призначення” БПЛА став Старокостянтинів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 08:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".