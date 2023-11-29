На Харківщині відбили п’ять атак армії РФ – Генштаб
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про ворожі штурми на Куп’янському напрямку, а також авіаудари по двох селах на Харківщині.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито п’ять атак”, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Загалом на фронті за добу сталося 87 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала авіаударів по Іванівці та Степовій Новоселівці в Харківській області. Ще близько 100 населених пунктів в Україні були під артилерійськими та мінометними обстрілами (у тому числі – й на Харківщині).
У небі над Україною з вечора і протягом ночі збили всі “шахеди”, що атакували – їх був 21. За даними ПС ЗСУ, також збиті дві ракети з трьох, якими атакували країну вночі (третя не досягла цілі).
Загалом армія РФ завдала за добу по Україні 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснила 68 обстрілів із РСЗВ.
“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять засобів протиповітряної оборони, дев’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника“, – зазначили в Генштабі.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про ворожі штурми на Куп’янському напрямку, а також авіаудари по двох селах на Харківщині".