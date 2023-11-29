На Харьковщине отбили пять атак армии РФ — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о вражеских штурмах на Купянском направлении, а также авиаударах по двум селам на Харьковщине.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражены пять атак», — проинформировал Генштаб ВСУ.
В целом на фронте за сутки произошло 87 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла авиаудары по Ивановке и Степной Новоселовке в Харьковской области. Еще около 100 населенных пунктов в Украине были под артиллерийскими и минометными обстрелами (в том числе — и на Харьковщине).
В небе над Украиной с вечера и в течение ночи сбили все атаковавшие «шахеды» — их был 21. По данным ВС ВСУ, также сбиты две ракеты из трех, которыми атаковали страну ночью (третья не достигла цели).
Всего армия РФ нанесла за сутки по Украине 14 ракетных и 80 авиационных ударов, совершила 68 обстрелов из РСЗО.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника», — отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о вражеских штурмах на Купянском направлении, а также авиаударах по двум селам на Харьковщине".