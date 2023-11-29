Главные новости Харькова 29 ноября: больше 20 ДТП, мокрые дороги, фронт
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
08:06
За сутки на Харьковщине случилось 21 ДТП, есть погибший
«За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 16 граждан получили травмы, один человек погиб», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Он предупредил, что сегодня в Харьковской области в течение дня будет дождь, поэтому водителям нужно быть особо осторожными на дороге.
07:12
Пять атак врага отбили на Харьковщине
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражены пять атак», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.
Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по Ивановке и Степной Новоселовке в Харьковской области.
07:00
Ночная тревога из-за ракет и охота за «шахедами» в Украине
В Харькове минувшей ночью воздушную тревогу объявляли один раз. С вечера отбой прозвучал в 23:07. А в 02:40 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности. Отбой дали в 03:06.
В небе над Украиной с вечера до полуночи кружили несколько групп «шахедов». В 19:17 вечера 28 ноября тревогу из-за них объявляли и на Харьковщине. Позже о российских беспилотниках предупреждали жителей Полтавской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Хмельницкой областей. Уже не впервые последним «пунктом назначения» БПЛА стал Староконстантинов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ВС ВСУ, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 08:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".