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Главные новости Харькова 29 ноября: больше 20 ДТП, мокрые дороги, фронт

Происшествия 08:06   29.11.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 29 ноября: больше 20 ДТП, мокрые дороги, фронт Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

08:06

За сутки на Харьковщине случилось 21 ДТП, есть погибший

«За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 16 граждан получили травмы, один человек погиб», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он предупредил, что сегодня в Харьковской области в течение дня будет дождь, поэтому водителям нужно быть особо осторожными на дороге.

07:12

Пять атак врага отбили на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражены пять атак», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по Ивановке и Степной Новоселовке в Харьковской области.

07:00

Ночная тревога из-за ракет и охота за «шахедами» в Украине

В Харькове минувшей ночью воздушную тревогу объявляли один раз. С вечера отбой прозвучал в 23:07. А в 02:40 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности. Отбой дали в 03:06.

В небе над Украиной с вечера до полуночи кружили несколько групп «шахедов». В 19:17 вечера 28 ноября тревогу из-за них объявляли и на Харьковщине. Позже о российских беспилотниках предупреждали жителей Полтавской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Хмельницкой областей. Уже не впервые последним «пунктом назначения» БПЛА стал Староконстантинов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 08:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".