Зеленский уволил начальника военной администрации на Харьковщине
С должности начальника Куриловской сельской военной администрации на Купянщине уволили Анатолия Григоренко.
Президент Владимир Зеленский подписал соответствующее распоряжение 28 ноября, его опубликовали на сайте главы государства.
Напомним, Григоренко Зеленский назначил на должность главы Куриловской СВА в декабре 2022 года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: администрация, военная, глава, Зеленский, распоряжение, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 15:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С должности начальника Куриловской сельской военной администрации на Купянщине уволили Анатолия Григоренко.".