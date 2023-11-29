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Зеленский уволил начальника военной администрации на Харьковщине

Общество 15:01   29.11.2023
Виктория Яковенко
Зеленский уволил начальника военной администрации на Харьковщине

С должности начальника Куриловской сельской военной администрации на Купянщине уволили Анатолия Григоренко.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующее распоряжение 28 ноября, его опубликовали на сайте главы государства.

Напомним, Григоренко Зеленский назначил на должность главы Куриловской СВА в декабре 2022 года.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 15:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С должности начальника Куриловской сельской военной администрации на Купянщине уволили Анатолия Григоренко.".