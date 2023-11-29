Зеленський звільнив начальника військової адміністрації на Харківщині
З посади начальника Курилівської сільської військової адміністрації на Куп’янщині звільнили Анатолія Григоренка.
Президент Володимир Зеленський підписав відповідне розпорядження 28 листопада, яке оприлюднили на сайті глави держави.
Нагадаємо, Григоренка Зеленський призначив на посаду голови Курилівської СВА у грудні 2022 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 15:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З посади начальника Курилівської сільської військової адміністрації на Куп’янщині звільнили Анатолія Григоренка.".