Live
  • Ср 29.11.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.36
  • EUR 39.82

Зеленський звільнив начальника військової адміністрації на Харківщині

Суспільство 15:01   29.11.2023
Вікторія Яковенко
Зеленський звільнив начальника військової адміністрації на Харківщині

З посади начальника Курилівської сільської військової адміністрації на Куп’янщині звільнили Анатолія Григоренка.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідне розпорядження 28 листопада, яке оприлюднили на сайті глави держави.

Нагадаємо, Григоренка Зеленський призначив на посаду голови Курилівської СВА у грудні 2022 року.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
29.11.2023, 11:12
За $5 тис. обіцяв «вирішити питання» у ТЦК: затримали харків’янина
За $5 тис. обіцяв «вирішити питання» у ТЦК: затримали харків’янина
29.11.2023, 15:56
Попри негоду, бригади КВПВ підтримують чистоту в Харкові
Попри негоду, бригади КВПВ підтримують чистоту в Харкові
29.11.2023, 15:22
Зеленський звільнив начальника військової адміністрації на Харківщині
Зеленський звільнив начальника військової адміністрації на Харківщині
29.11.2023, 15:01
РФ готова скористатися розколом між Зеленським і Залужним в Україні
РФ готова скористатися розколом між Зеленським і Залужним в Україні
29.11.2023, 14:54
Жителі трьох районів у Харкові вночі матимуть проблеми з водою: адреси
Жителі трьох районів у Харкові вночі матимуть проблеми з водою: адреси
29.11.2023, 13:15

Новини за темою:

16:55
На хабарі у Харкові «погорів» чиновник райадміністрації: подробиці
13:27
О 13:30 на Харківщині лунатимуть вибухи

Ви читали новину: «Зеленський звільнив начальника військової адміністрації на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 15:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З посади начальника Курилівської сільської військової адміністрації на Куп’янщині звільнили Анатолія Григоренка.".