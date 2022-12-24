Зеленський призначив начальників п’яти військових адміністрацій на Харківщині
Президент України Володимир Зеленський підписав серію указів, здійснивши призначення в Харківській області.
Подробиці щодо призначень повідомила пресслужба Харківської ОВА.
За інформацією обласної військової адміністрації, президент призначив начальниками ВА на Харківщині голів селищних та сільських військових адміністрацій. А саме:
Начальником Шевченківської селищної військової адміністрації Куп’янського району призначено Сергія Старікова.
Старосалтівську селищну військову адміністрацію Чугуївського району очолив Антон Палєй.
Посаду начальника Савинської селищної військової адміністрації Ізюмського району обійняла Оксана Супрун.
Начальником Курилівської сільської військової адміністрації Куп’янського району призначено Анатолія Григоренка.
Вільхуватську сільську військову адміністрацію Куп’янського району очолив Євген Шаповал.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 17:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський підписав серію указів, здійснивши призначення в Харківській області".