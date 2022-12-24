Зеленский назначил начальников пяти военных администраций на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал серию указов, проведя назначения в Харьковской области.

Подробности о назначениях сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

По информации областной военной администрации, президент назначил начальниками ВА на Харьковщине глав поселковых и сельских военных администраций. А именно:

Начальником Шевченковской поселковой военной администрации Купянского района назначен Сергей Стариков.

Старосалтовскую поселковую военную администрацию Чугуевского района возглавил Антон Палей.

Пост начальника Савинской поселковой военной администрации Изюмского района заняла Оксана Супрун.

Начальником Куриловской сельской военной администрации Купянского района назначен Анатолий Григоренко.

Ольховатскую сельскую военную администрацию Купянского района возглавил Евгений Шаповал.