Зеленский назначил начальников пяти военных администраций на Харьковщине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал серию указов, проведя назначения в Харьковской области.
Подробности о назначениях сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
По информации областной военной администрации, президент назначил начальниками ВА на Харьковщине глав поселковых и сельских военных администраций. А именно:
Начальником Шевченковской поселковой военной администрации Купянского района назначен Сергей Стариков.
Старосалтовскую поселковую военную администрацию Чугуевского района возглавил Антон Палей.
Пост начальника Савинской поселковой военной администрации Изюмского района заняла Оксана Супрун.
Начальником Куриловской сельской военной администрации Купянского района назначен Анатолий Григоренко.
Ольховатскую сельскую военную администрацию Купянского района возглавил Евгений Шаповал.
Читайте также: Зеленский дал ордена чиновнику ХОВА, депутатам и главе громады на Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Зеленский назначил начальников пяти военных администраций на Харьковщине»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 17:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский подписал серию указов, проведя назначения в Харьковской области".