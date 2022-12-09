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Зеленский дал ордена чиновнику ХОВА, депутатам и главе громады на Харьковщине

Политика 10:13   09.12.2022
Оксана Горун
Зеленский дал ордена чиновнику ХОВА, депутатам и главе громады на Харьковщине Фото: Офис Президента

Среди награжденных — зам главы ХОВА Роман Семенуха и мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.

Указ о награждении чиновников и депутатов Харьковской области Президент Украины Владимир Зеленский подписал по случаю Дня местного самоуправления.

«Орденом Даниила Галицкого отмечен заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко получил орден «За мужество» ІІІ степени.

Трем депутатам горсоветов Харьковщины присвоили ордена «За заслуги» ІІІ степени, а именно:

—  депутату Богодуховского горсовета, начальнику Богодуховской РВА Анатолию Рысцову;

— депутату Барвенковского горсовета, начальнику Лозовской  РВА Владимиру Ромаху;

— депутату Дергачевского горсовета, первому заместителю начальника Харьковской районной военной администрации Владимиру Усову.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Мир, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 10:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди награжденных — зам главы ХОВА Роман Семенуха и мэр Дергачей Вячеслав Задоренко".