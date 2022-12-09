Зеленский дал ордена чиновнику ХОВА, депутатам и главе громады на Харьковщине
Среди награжденных — зам главы ХОВА Роман Семенуха и мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.
Указ о награждении чиновников и депутатов Харьковской области Президент Украины Владимир Зеленский подписал по случаю Дня местного самоуправления.
«Орденом Даниила Галицкого отмечен заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха», — сообщила пресс-служба ХОВА.
Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко получил орден «За мужество» ІІІ степени.
Трем депутатам горсоветов Харьковщины присвоили ордена «За заслуги» ІІІ степени, а именно:
— депутату Богодуховского горсовета, начальнику Богодуховской РВА Анатолию Рысцову;
— депутату Барвенковского горсовета, начальнику Лозовской РВА Владимиру Ромаху;
— депутату Дергачевского горсовета, первому заместителю начальника Харьковской районной военной администрации Владимиру Усову.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 10:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди награжденных — зам главы ХОВА Роман Семенуха и мэр Дергачей Вячеслав Задоренко".