Зеленский дал ордена чиновнику ХОВА, депутатам и главе громады на Харьковщине

Среди награжденных — зам главы ХОВА Роман Семенуха и мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.

Указ о награждении чиновников и депутатов Харьковской области Президент Украины Владимир Зеленский подписал по случаю Дня местного самоуправления.

«Орденом Даниила Галицкого отмечен заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко получил орден «За мужество» ІІІ степени.

Трем депутатам горсоветов Харьковщины присвоили ордена «За заслуги» ІІІ степени, а именно:

— депутату Богодуховского горсовета, начальнику Богодуховской РВА Анатолию Рысцову;

— депутату Барвенковского горсовета, начальнику Лозовской РВА Владимиру Ромаху;

— депутату Дергачевского горсовета, первому заместителю начальника Харьковской районной военной администрации Владимиру Усову.