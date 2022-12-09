Зеленський дав ордени чиновнику ХОВА, депутатам та голові громади Харківщини
Серед нагороджених – заступник голови ХОВА Роман Семенуха та мер Дергачів Вячеслав Задоренко.
Указ про нагородження чиновників та депутатів Харківської області Президент України Володимир Зеленський підписав із нагоди Дня місцевого самоврядування.
“Орденом Данила Галицького відзначено заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Романа Семенуху”, – повідомила пресслужба ХОВА.
Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко отримав орден “За мужність” ІІІ ступеня.
Трьом депутатам міськрад Харківщини надали ордени “За заслуги” ІІІ ступеня, а саме:
– депутату Богодухівської міськради, начальнику Богодухівської РВА Анатолію Рисцову;
– депутату Барвінківської міськради, начальнику Лозівської РВА Володимиру Ромаху;
– депутату Дергачівської міськради, першому заступнику начальника Харківської районної військової адміністрації Володимиру Усову.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 10:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед нагороджених – заступник голови ХОВА Роман Семенуха та мер Дергачів Вячеслав Задоренко".