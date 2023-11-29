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Неосторожно покурил. В пожаре на Харьковщине погиб мужчина

Происшествия 11:19   29.11.2023
Виктория Яковенко
Неосторожно покурил. В пожаре на Харьковщине погиб мужчина Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В приграничном селе Новоалександровка Волчанской громады спасатели обнаружили тело мужчины, который погиб в результате пожара.

Сообщения о пожаре в частном доме спасатели получили 29 ноября в 06:22, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Прибыв к месту вызова, спасатели застали уже развитый пожар, полностью охвативший крышу дома площадью 60 кв.м. Во время пожаротушения они обнаружили тело погибшего мужчины, 1985 года рождения», — отметили в ГСЧС.

Огонь локализовали в 07:05, ликвидировали в 10:06. Предварительно, причина возникновения возгорания — неосторожность во время курения, сообщили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 11:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приграничном селе Новоалександровка Волчанской громады спасатели обнаружили тело мужчины, который погиб в результате пожара.".