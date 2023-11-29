Неосторожно покурил. В пожаре на Харьковщине погиб мужчина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В приграничном селе Новоалександровка Волчанской громады спасатели обнаружили тело мужчины, который погиб в результате пожара.
Сообщения о пожаре в частном доме спасатели получили 29 ноября в 06:22, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Прибыв к месту вызова, спасатели застали уже развитый пожар, полностью охвативший крышу дома площадью 60 кв.м. Во время пожаротушения они обнаружили тело погибшего мужчины, 1985 года рождения», — отметили в ГСЧС.
Огонь локализовали в 07:05, ликвидировали в 10:06. Предварительно, причина возникновения возгорания — неосторожность во время курения, сообщили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, мужчина, пожар, покурил, село, спасатели, тело, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 11:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приграничном селе Новоалександровка Волчанской громады спасатели обнаружили тело мужчины, который погиб в результате пожара.".