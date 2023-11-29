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Необережно покурив. У пожежі на Харківщині загинув чоловік

Події 11:19   29.11.2023
Вікторія Яковенко
Необережно покурив. У пожежі на Харківщині загинув чоловік Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У прикордонному селі Новоолександрівка Вовчанської громади рятувальники знайшли тіло чоловіка, який загинув внаслідок пожежі.

Повідомлення про пожежу в приватному будинку рятувальники отримали 29 листопада о 06:22, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Прибувши до місця виклику, рятувальники застали вже розвинену пожежу, яка повністю охопила дах будинку площею 60 кв.м. Під час пожежогасіння вони виявили тіло загиблого чоловіка, 1985 року народження», – зазначили у ДСНС.

Вогонь локалізували о 07:05, ліквідували о 10:06. Попередньо, причина виникнення загоряння – необережність під час паління, повідомили рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 11:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прикордонному селі Новоолександрівка Вовчанської громади рятувальники знайшли тіло чоловіка, який загинув внаслідок пожежі.".