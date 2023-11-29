Необережно покурив. У пожежі на Харківщині загинув чоловік

У прикордонному селі Новоолександрівка Вовчанської громади рятувальники знайшли тіло чоловіка, який загинув внаслідок пожежі.

Повідомлення про пожежу в приватному будинку рятувальники отримали 29 листопада о 06:22, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Прибувши до місця виклику, рятувальники застали вже розвинену пожежу, яка повністю охопила дах будинку площею 60 кв.м. Під час пожежогасіння вони виявили тіло загиблого чоловіка, 1985 року народження», – зазначили у ДСНС.

Вогонь локалізували о 07:05, ліквідували о 10:06. Попередньо, причина виникнення загоряння – необережність під час паління, повідомили рятувальники.