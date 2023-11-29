Live
  • Ср 29.11.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.36
  • EUR 39.82

Фура з “гуманітаркою” застрягла на Харківщині через негоду (фото, відео)

Події 08:51   29.11.2023
Оксана Горун
Фура з “гуманітаркою” застрягла на Харківщині через негоду (фото, відео)

Рятувальники ДСНС допомагали вибратися зі “снігового полону” вантажівці, яка доставляла допомогу мешканцям деокупованих населених пунктів біля кордону на Харківщині.

Фура застрягла вдень 28 листопада у районі селища Вільча Чугуївського району, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Водій вантажівки “DAF” з’їхав з твердого покриття помилково – і виїхав на ґрунтову дорогу.

“У напівпричепі знаходилось 20 т. гуманітарного вантажу, призначеного для мешканців прифронтових населених пунктів. Звісно, багатотонна машина відразу застрягла у багнюці та не могла подолати це бездоріжжя. Аби витягти фуру на асфальтовану дорогу, рятувальники застосували відразу два всюдихідних рятувальних автомобілі. На щастя, їхньої потужності виявилось достатньо та врешті гуманітарний вантаж попрямував до адресатів”, – поінформували рятувальники.

застрягла в бруді фура з гуманітаркою

Читайте також:  Головні новини Харкова 29 листопада: понад 20 ДТП, удари авіабомбами, фронт

застрягла в бруді фура з гуманітаркою 2

 

Автор: Оксана Горун
Популярно
Зникла електрика. Місто на Харківщині залишилося без води
Зникла електрика. Місто на Харківщині залишилося без води
29.11.2023, 09:56
Вітер дужчає у Харкові, Терехов попередив про можливі обриви проводів
Вітер дужчає у Харкові, Терехов попередив про можливі обриви проводів
29.11.2023, 09:40
Фортифікації на кордоні потрібно починати будувати з Харківщини – Мусієнко
Фортифікації на кордоні потрібно починати будувати з Харківщини – Мусієнко
29.11.2023, 09:05
Фура з “гуманітаркою” застрягла на Харківщині через негоду (фото, відео)
Фура з “гуманітаркою” застрягла на Харківщині через негоду (фото, відео)
29.11.2023, 08:51
Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)
Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)
29.11.2023, 08:32
Сьогодні 29 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 листопада: яке свято та день в історії
29.11.2023, 06:00

Новини за темою:

22:34
Увечері ворог вдарив по центру Вовчанська на Харківщині. Гасили пожежі (фото)
09:06
У Харкові загинула жінка у пожежі сьогодні вранці
08:41
Негода на Харківщині: “швидка” у заметах, 15 ДТП, 86 будинків без світла
09:44
На пожежі у Харкові врятували 18-річну жінку з немовлям
17:35
ДТП на Харківщині: загиблого водія вирізали з машини (фото)

Ви читали новину: «Фура з “гуманітаркою” застрягла на Харківщині через негоду (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 08:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС допомагали вибратися зі “снігового полону” вантажівці, яка доставляла допомогу мешканцям деокупованих населених пунктів біля кордону на Харківщині".