Фура з “гуманітаркою” застрягла на Харківщині через негоду (фото, відео)
Рятувальники ДСНС допомагали вибратися зі “снігового полону” вантажівці, яка доставляла допомогу мешканцям деокупованих населених пунктів біля кордону на Харківщині.
Фура застрягла вдень 28 листопада у районі селища Вільча Чугуївського району, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Водій вантажівки “DAF” з’їхав з твердого покриття помилково – і виїхав на ґрунтову дорогу.
“У напівпричепі знаходилось 20 т. гуманітарного вантажу, призначеного для мешканців прифронтових населених пунктів. Звісно, багатотонна машина відразу застрягла у багнюці та не могла подолати це бездоріжжя. Аби витягти фуру на асфальтовану дорогу, рятувальники застосували відразу два всюдихідних рятувальних автомобілі. На щастя, їхньої потужності виявилось достатньо та врешті гуманітарний вантаж попрямував до адресатів”, – поінформували рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС допомагали вибратися зі “снігового полону” вантажівці, яка доставляла допомогу мешканцям деокупованих населених пунктів біля кордону на Харківщині".