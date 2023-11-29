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Фура с «гуманитаркой» застряла на Харьковщине из-за непогоды (фото, видео)

Происшествия 08:51   29.11.2023
Оксана Горун
Фура с «гуманитаркой» застряла на Харьковщине из-за непогоды (фото, видео)

Спасатели ГСЧС помогали выбраться из «снежного плена» грузовику, который доставлял помощь жителям деоккупированных населенных пунктов у границы на Харьковщине.

Фура застряла днем 28 ноября в районе поселка Вильча Чугуевского района, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Водитель грузовика «DAF» съехал с твердого покрытия по ошибке — и выехал на грунтовую дорогу.

«В полуприцепе находилось 20 тонн гуманитарного груза, предназначенного для жителей прифронтовых населенных пунктов. Конечно, многотонная машина сразу застряла в грязи и не могла преодолеть это бездорожье. Чтобы вытащить фуру на асфальтированную дорогу, спасатели применили сразу два вездеходных спасательных автомобиля. К счастью их мощности оказалось достаточно и наконец гуманитарный груз направился к адресатам», — проинформировали спасатели.

застряла в грязи фура с гуманитаркой

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застряла в грязи фура с гуманитаркой 2

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС помогали выбраться из «снежного плена» грузовику, который доставлял помощь жителям деоккупированных населенных пунктов у границы на Харьковщине".