Фура с «гуманитаркой» застряла на Харьковщине из-за непогоды (фото, видео)

Спасатели ГСЧС помогали выбраться из «снежного плена» грузовику, который доставлял помощь жителям деоккупированных населенных пунктов у границы на Харьковщине.

Фура застряла днем 28 ноября в районе поселка Вильча Чугуевского района, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Водитель грузовика «DAF» съехал с твердого покрытия по ошибке — и выехал на грунтовую дорогу.

«В полуприцепе находилось 20 тонн гуманитарного груза, предназначенного для жителей прифронтовых населенных пунктов. Конечно, многотонная машина сразу застряла в грязи и не могла преодолеть это бездорожье. Чтобы вытащить фуру на асфальтированную дорогу, спасатели применили сразу два вездеходных спасательных автомобиля. К счастью их мощности оказалось достаточно и наконец гуманитарный груз направился к адресатам», — проинформировали спасатели.