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Генштаб по Харьковщине: авиация РФ била вблизи Купянска и трех окрестных сел

Общество 19:29   29.11.2023
Елена Нагорная
Генштаб по Харьковщине: авиация РФ била вблизи Купянска и трех окрестных сел

Войска РФ в течение суток на Харьковщине нанесли авиаудары вблизи Синьковки, Петропавловки, Купянска и Куриловки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Ветеринарное, Волчанск, Гатище и Малая Волчья на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, а также возле Стельмаховки Луганской области. Украинские защитники отбили шесть атак.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 19:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ в течение суток на Харьковщине нанесли авиаудары вблизи Синьковки, Петропавловки, Купянска и Куриловки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".