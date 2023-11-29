Генштаб по Харьковщине: авиация РФ била вблизи Купянска и трех окрестных сел

Войска РФ в течение суток на Харьковщине нанесли авиаудары вблизи Синьковки, Петропавловки, Купянска и Куриловки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Ветеринарное, Волчанск, Гатище и Малая Волчья на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, а также возле Стельмаховки Луганской области. Украинские защитники отбили шесть атак.