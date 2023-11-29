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Генштаб по Харківщині: авіація РФ била біля Куп’янська і трьох сіл поблизу

Суспільство 19:29   29.11.2023
Олена Нагорна
Генштаб по Харківщині: авіація РФ била біля Куп’янська і трьох сіл поблизу

Війська РФ протягом доби на Харківщині завдали авіаударів поблизу Синьківки, Петропавлівки, Куп’янська та Курилівки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Ветеринарне, Вовчанськ, Гатище та Мала Вовча на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та на північний схід від Петропавлівки Харківської області, а також біля Стельмахівки Луганської області. Українські оборонці відбили шість атак.

Читайте також: На Харківщині відбили п’ять атак армії РФ – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 19:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ протягом доби на Харківщині завдали авіаударів поблизу Синьківки, Петропавлівки, Куп’янська та Курилівки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".