Синегубов сообщил о последствиях ударов авиабомбами по Харьковщине (фото)
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 ноября проинформировал что армия РФ скинула управляемые авиабомбы на села Подолы и Куриловка в Купянском районе.
«В результате удара КАБ по с. Подолы Купянского района повреждены два частных домовладения и учебное заведение. В результате удара КАБ по с. Куриловка Купянского района разрушен частный дом, еще два дома повреждены», — отметил Синегубов.
Также от обстрелов серьезно пострадал Волчанск — по нему били артиллерией. Повреждено административное здание, два супермаркета, 10 частных гаражей, жилые дома и другие сооружения.
За сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Среди пострадавших населенных пунктов: Купянск, Гранов, Старица, Двуречная. Раненых среди гражданских нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, обстрелы, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 ноября проинформировал что армия РФ скинула управляемые авиабомбы на села Подолы и Куриловка в Купянском районе".