Синегубов сообщил о последствиях ударов авиабомбами по Харьковщине (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 ноября проинформировал что армия РФ скинула управляемые авиабомбы на села Подолы и Куриловка в Купянском районе.

«В результате удара КАБ по с. Подолы Купянского района повреждены два частных домовладения и учебное заведение. В результате удара КАБ по с. Куриловка Купянского района разрушен частный дом, еще два дома повреждены», — отметил Синегубов.

Также от обстрелов серьезно пострадал Волчанск — по нему били артиллерией. Повреждено административное здание, два супермаркета, 10 частных гаражей, жилые дома и другие сооружения.

За сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Среди пострадавших населенных пунктов: Купянск, Гранов, Старица, Двуречная. Раненых среди гражданских нет.