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Синегубов сообщил о последствиях ударов авиабомбами по Харьковщине (фото)

Происшествия 08:32   29.11.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о последствиях ударов авиабомбами по Харьковщине (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 ноября проинформировал что армия РФ скинула управляемые авиабомбы на села Подолы и Куриловка в Купянском районе.

«В результате удара КАБ по с. Подолы Купянского района повреждены два частных домовладения и учебное заведение. В результате удара КАБ по с. Куриловка Купянского района разрушен частный дом, еще два дома повреждены», — отметил Синегубов.

Также от обстрелов серьезно пострадал Волчанск — по нему били артиллерией. Повреждено административное здание, два супермаркета, 10 частных гаражей, жилые дома и другие сооружения.

Последствия обстрелов Харьковщины 28 ноября 2023 3
Фото: telegram Олега Синегубова

За сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.  Среди пострадавших населенных пунктов: Купянск, Гранов, Старица, Двуречная. Раненых среди гражданских нет.

Последствия обстрелов Харьковщины 28 ноября 2023
Фото: telegram Олега Синегубова

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 ноября проинформировал что армия РФ скинула управляемые авиабомбы на села Подолы и Куриловка в Купянском районе".