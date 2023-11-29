Live
  • Ср 29.11.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.36
  • EUR 39.82

Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)

Події 08:32   29.11.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 29 листопада поінформував, що армія РФ скинула керовані авіабомби на села Подоли та Курилівка в Куп’янському районі.

Внаслідок удару КАБ по с. Подоли Куп’янського району пошкоджено два приватні домоволодіння та заклад освіти. Внаслідок удару КАБ по с. Курилівка Куп’янського району зруйновано приватний будинок, ще два будинки пошкоджено“, – зазначив Синєгубов.

Також від обстрілів серйозно постраждав Вовчанськ – по ньому били артилерією. Пошкоджено адміністративну будівлю, два супермаркети, 10 приватних гаражів, житлові будинки та інші споруди.

Наслідки обстрілів Харківщини 28 листопада 2023 3
Фото: телеграм Олега Синєгубова

За добу армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Серед постраждалих населених пунктів: Куп’янськ, Гранів, Стариця, Дворічна. Поранених серед цивільних нема.

Наслідки обстрілів Харківщини 28 листопада 2023
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Читайте також:  На Харківщині відбили п’ять атак армії РФ – Генштаб

Автор: Оксана Горун
Популярно
Зникла електрика. Місто на Харківщині залишилося без води
Зникла електрика. Місто на Харківщині залишилося без води
29.11.2023, 09:56
Вітер дужчає у Харкові, Терехов попередив про можливі обриви проводів
Вітер дужчає у Харкові, Терехов попередив про можливі обриви проводів
29.11.2023, 09:40
Фортифікації на кордоні потрібно починати будувати з Харківщини – Мусієнко
Фортифікації на кордоні потрібно починати будувати з Харківщини – Мусієнко
29.11.2023, 09:05
Фура з “гуманітаркою” застрягла на Харківщині через негоду (фото, відео)
Фура з “гуманітаркою” застрягла на Харківщині через негоду (фото, відео)
29.11.2023, 08:51
Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)
Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)
29.11.2023, 08:32
Сьогодні 29 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 листопада: яке свято та день в історії
29.11.2023, 06:00

Новини за темою:

08:32
Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)
07:23
На Харківщині відбили п’ять атак армії РФ – Генштаб
15:47
Як уникнути поразки України і не повторити помилок Обами, думають у США
07:52
Циклон та шторм не зупинили бойові дії в Україні – ISW (відео)
07:32
Армія РФ продовжила атакувати на Куп’янському напрямку – Генштаб

Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 08:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 29 листопада поінформував, що армія РФ скинула керовані авіабомби на села Подоли та Курилівка в Куп’янському районі".