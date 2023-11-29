Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 29 листопада поінформував, що армія РФ скинула керовані авіабомби на села Подоли та Курилівка в Куп’янському районі.
“Внаслідок удару КАБ по с. Подоли Куп’янського району пошкоджено два приватні домоволодіння та заклад освіти. Внаслідок удару КАБ по с. Курилівка Куп’янського району зруйновано приватний будинок, ще два будинки пошкоджено“, – зазначив Синєгубов.
Також від обстрілів серйозно постраждав Вовчанськ – по ньому били артилерією. Пошкоджено адміністративну будівлю, два супермаркети, 10 приватних гаражів, житлові будинки та інші споруди.
За добу армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Серед постраждалих населених пунктів: Куп’янськ, Гранів, Стариця, Дворічна. Поранених серед цивільних нема.
Читайте також: На Харківщині відбили п’ять атак армії РФ – Генштаб
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, обстріли, синєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 29 листопада поінформував, що армія РФ скинула керовані авіабомби на села Подоли та Курилівка в Куп’янському районі".