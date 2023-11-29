Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 29 листопада поінформував, що армія РФ скинула керовані авіабомби на села Подоли та Курилівка в Куп’янському районі.

“Внаслідок удару КАБ по с. Подоли Куп’янського району пошкоджено два приватні домоволодіння та заклад освіти. Внаслідок удару КАБ по с. Курилівка Куп’янського району зруйновано приватний будинок, ще два будинки пошкоджено“, – зазначив Синєгубов.

Також від обстрілів серйозно постраждав Вовчанськ – по ньому били артилерією. Пошкоджено адміністративну будівлю, два супермаркети, 10 приватних гаражів, житлові будинки та інші споруди.

За добу армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Серед постраждалих населених пунктів: Куп’янськ, Гранів, Стариця, Дворічна. Поранених серед цивільних нема.