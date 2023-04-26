В Харькове работники «ХТМ» закончили монтаж нового газового генератора
Это первый из пяти газовых генераторов, полученных для автономной работы котельных в рамках проекта «Интегрированное развитие городов в Украине ІІ», сообщил начальник управления эксплуатации КП «ХТМ» Сергей Мельниченко.
На сегодня специалисты смонтировали и провели пусконаладочные работы одной установки. Ее удалось успешно запустить без внешнего электропитания.
Благодаря мини-ТЭЦ, которая теперь является частью котельной, источник теплоснабжения сможет бесперебойно снабжать теплом и горячей водой 8 жилых домов, школу и детскую больницу.
Мощность такого экологически безопасного генератора – 71 кВт электрической и 116 кВт тепловой энергии, производимой в процессе охлаждения двигателя.
Сейчас еще устанавливают такие генераторы на четырех котельных в разных районах Харькова.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 19:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это первый из пяти газовых генераторов, полученных для автономной работы котельных в рамках проекта «Интегрированное развитие городов в Украине ІІ», сообщил начальник управления эксплуатации КП «ХТМ» Сергей Мельниченко.".