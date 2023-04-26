В Харькове работники «ХТМ» закончили монтаж нового газового генератора

Это первый из пяти газовых генераторов, полученных для автономной работы котельных в рамках проекта «Интегрированное развитие городов в Украине ІІ», сообщил начальник управления эксплуатации КП «ХТМ» Сергей Мельниченко.

На сегодня специалисты смонтировали и провели пусконаладочные работы одной установки. Ее удалось успешно запустить без внешнего электропитания.

Благодаря мини-ТЭЦ, которая теперь является частью котельной, источник теплоснабжения сможет бесперебойно снабжать теплом и горячей водой 8 жилых домов, школу и детскую больницу.

Мощность такого экологически безопасного генератора – 71 кВт электрической и 116 кВт тепловой энергии, производимой в процессе охлаждения двигателя.

Сейчас еще устанавливают такие генераторы на четырех котельных в разных районах Харькова.