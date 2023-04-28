У Харкові обікрали підвал: підозрюваний дав інтерв’ю комунальникам (відео)

З підвалу будинку у Слобідському районі Харкова, який також слугує укриттям для людей, вкрали обладнання індивідуальних теплових пунктів із погодним регулюванням. Імовірних злодіїв затримали.

Вранці комунальники прийшли на обхід території та не дорахувалися 58 шарових кранів, 30 метрів мідної трубки та іншого обладнання на сім під’їздів, повідомляє пресслужба КП “ХТМ” з посиланням на начальника теплової дільниці Дмитра Блудова.

Як йдеться у публікації, працівники служби безпеки, режиму та зв’язку КП разом із правоохоронцями знайшли ймовірних крадіїв. Один із них – 20-річний молодий чоловік – зізнався на камеру, що вживає наркотики та здав вкрадене на металолом, щоб виручити гроші на дозу.

Відео: КП “ХТМ”