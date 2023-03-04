У Харкові жінка вирізала силовий кабель у підвалі багатоповерхівки
Даму, яка займалася шкідництвом у Харкові, зловили на місці злочину копи, що патрулювали територію.
“Сьогодні вдень, патрулюючи Немишлянський район, патрульні помітили жінку, яка виходила з підвалу житлового будинку. Громадянка, побачивши поліцейських, змінила напрямок руху та забігла назад у підвал. Інспектори на такі дії одразу відреагували та наздогнали жінку. Як виявилось, громадянка мала при собі близько 60 метрів силового кабелю. Жінка зізналась, що разом з чоловіком вирізала кабель з підвалу будинку та вказала місце де це трапилось“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.
Читайте також: У Харкові патрульні зловили підозрюваного у крадіжках
На місце комунального пограбування викликали слідчо-оперативну групу.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові жінка вирізала силовий кабель у підвалі багатоповерхівки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 17:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Даму, яка займалася шкідництвом у Харкові, зловили на місці злочину копи, що патрулювали територію".