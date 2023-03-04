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У Харкові жінка вирізала силовий кабель у підвалі багатоповерхівки

Події 17:14   04.03.2023
Оксана Горун
У Харкові жінка вирізала силовий кабель у підвалі багатоповерхівки

Даму, яка займалася шкідництвом у Харкові, зловили на місці злочину копи, що патрулювали територію.

Сьогодні вдень, патрулюючи Немишлянський район, патрульні помітили жінку, яка виходила з підвалу житлового будинку. Громадянка, побачивши поліцейських, змінила напрямок руху та забігла назад у підвал. Інспектори на такі дії одразу відреагували та наздогнали жінку. Як виявилось, громадянка мала при собі близько 60 метрів силового кабелю. Жінка зізналась, що разом з чоловіком вирізала кабель з підвалу будинку та вказала місце де це трапилось“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Жінка крала кабель у багатоповерхівці у Харкові

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На місце комунального пограбування викликали слідчо-оперативну групу.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 17:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Даму, яка займалася шкідництвом у Харкові, зловили на місці злочину копи, що патрулювали територію".