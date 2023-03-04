У Харкові патрульні зловили підозрюваного у крадіжках

Чоловік на вулиці Танкопія в Харкові спробував ховатись від поліцейських, чим навпаки привернув до себе їхню увагу.

“Сьогодні вдень, на вулиці Танкопія, увагу правоохоронців привернув чоловік, який при появі поліцейських почав себе поводити підозріло та намагався піти з їхнього поля зору. Поліцейські наздогнали громадянина. Під час перевірки документів, з’ясувалося, що чоловік перебуває в активному розшуку та переховується від суду“, – повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Харківської області.

За інформацією патрульних, чоловіка підозрюють у проникненні в житло (або інше приміщення) та скоєнні крадіжки, що завдала значної шкоди.

Затриманого передали слідчим.