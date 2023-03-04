В Харькове патрульные поймали подозреваемого в кражах

Мужчина на улице Танкопия в Харькове попытался прятаться от полицейских, чем наоборот привлек к себе их внимание.

«Сегодня днем, на улице Танкопия, внимание стражей порядка привлек мужчина, который при появлении полицейских начал себя вести подозрительно и пытался уйти из их поля зрения. Полицейские догнали гражданина. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина находится в активном розыске и скрывается от суда», — сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

По информации патрульных, мужчину подозревают в проникновении в жилье (или иное помещение) и совершении кражи, нанесшей значительный ущерб.

Задержанного передали следователям.