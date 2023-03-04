Житель Харьковщины после убийства несколько дней пил, а потом сдался в полицию

52-летний красноградец топором зарубил своего знакомого, а после еще три дня пил спиртное, находясь в одном доме с телом.

Подробности нетривиальной «бытовухи» сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«2 марта в полицию поступило сообщение о том, что в доме в городе Краснограде обнаружено тело мужчины. По адресу полицейские обнаружили 52-летнего владельца дома и тело убитого мужчины. Как выяснилось, знакомые вместе употребляли спиртные напитки. В ходе ссоры хозяин жилья нанес гостю удары топором по голове. Установлено, что смерть 55-летнего мужчины наступила еще 27 февраля. После совершения преступления злоумышленник несколько дней пьянствовал, а затем позвонил в полицию», — отметили полицейские.

Сейчас подозреваемый — в СИЗО. Уголовное производство возбудили по статье «преднамеренное убийство».