Житель Харьковщины после убийства несколько дней пил, а потом сдался в полицию
52-летний красноградец топором зарубил своего знакомого, а после еще три дня пил спиртное, находясь в одном доме с телом.
Подробности нетривиальной «бытовухи» сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«2 марта в полицию поступило сообщение о том, что в доме в городе Краснограде обнаружено тело мужчины. По адресу полицейские обнаружили 52-летнего владельца дома и тело убитого мужчины. Как выяснилось, знакомые вместе употребляли спиртные напитки. В ходе ссоры хозяин жилья нанес гостю удары топором по голове. Установлено, что смерть 55-летнего мужчины наступила еще 27 февраля. После совершения преступления злоумышленник несколько дней пьянствовал, а затем позвонил в полицию», — отметили полицейские.
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Сейчас подозреваемый — в СИЗО. Уголовное производство возбудили по статье «преднамеренное убийство».
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 15:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летний красноградец топором зарубил своего знакомого, а после еще три дня пил спиртное, находясь в одном доме с телом".