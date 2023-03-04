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Мешканець Харківщини після вбивства кілька днів пив, а потім здався в поліцію

Події 15:06   04.03.2023
Оксана Горун
Мешканець Харківщини після вбивства кілька днів пив, а потім здався в поліцію

52-річний красноградець сокирою зарубав свого знайомого, а потім ще три дні пив спиртне, перебуваючи в одному будинку з тілом.

Подробиці нетривіальної “битовухи” повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“2 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку в місті Красноград виявлено тіло чоловіка. За адресою поліцейські виявили 52-річного власника будинку та тіло вбитого чоловіка. Як з’ясувалося, знайомі разом вживали спиртні напої. В ході сварки господар житла наніс гостю удари сокирою по голові. Встановлено, що смерть 55-річного чоловіка настала ще 27 лютого. Після скоєння злочину зловмисник декілька днів пиячив, а потім зателефонував до поліції”, – зазначили поліцейські.

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Наразі підозрюваний – у СІЗО. Кримінальне провадження порушили за статтею “навмисне вбивство”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 15:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річний красноградець сокирою зарубав свого знайомого, а потім ще три дні пив спиртне, перебуваючи в одному будинку з тілом".