Забив на смерть совком: на Харківщині затримали підозрюваного у вбивстві
У Вовчанську на Харківщині похід чоловіка в гості до сусіда завершився вбивством.
“44-річний чоловік прийшов до сусіда та не виявив його вдома. Однак у квартирі знаходився 60-річний чоловік, який був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіки почали з’ясовувати відносини. Між ними сталася сварка, яка перейшла у штовханину. Після чого зловмисник пішов на кухню, де знайшов металевий совок. Потім він направився до кімнати та завдав совком щонайменше сімнадцяти ударів по голові 60-річному чоловіку”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Сам злочин стався у жовтні минулого року у Вовчанську. 20 лютого 44-річному чоловікові повідомили про підозру в навмисному вбивстві. Наразі підозрюваний у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 16:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську на Харківщині похід чоловіка в гості до сусіда завершився вбивством".