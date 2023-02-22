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Забив на смерть совком: на Харківщині затримали підозрюваного у вбивстві

Події 16:24   22.02.2023
Оксана Горун
Забив на смерть совком: на Харківщині затримали підозрюваного у вбивстві

У Вовчанську на Харківщині похід чоловіка в гості до сусіда завершився вбивством.

“44-річний чоловік прийшов до сусіда та не виявив його вдома. Однак у квартирі знаходився 60-річний чоловік, який був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіки почали з’ясовувати відносини. Між ними сталася сварка, яка перейшла у штовханину. Після чого зловмисник пішов на кухню, де знайшов металевий совок. Потім він направився до кімнати та завдав совком щонайменше сімнадцяти ударів по голові 60-річному чоловіку”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Сам злочин стався у жовтні минулого року у Вовчанську. 20 лютого 44-річному чоловікові повідомили про підозру в навмисному вбивстві. Наразі підозрюваний у СІЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 16:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську на Харківщині похід чоловіка в гості до сусіда завершився вбивством".