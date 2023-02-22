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Забил насмерть совком: на Харьковщине задержали подозреваемого в убийстве

Происшествия 16:24   22.02.2023
Оксана Горун
Забил насмерть совком: на Харьковщине задержали подозреваемого в убийстве Фото: ГУНП в Харьковской области

В Волчанске на Харьковщине поход мужчины в гости к соседу завершился убийством.

«44-летний мужчина пришел к соседу и не обнаружил его дома. Однако в квартире находился 60-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины начали выяснять отношения. Между ними произошла ссора, которая перешла в толкотню. После чего злоумышленник отправился на кухню, где нашел металлический совок. Затем он направился в комнату и нанес совком минимум семнадцать ударов по голове 60-летнему мужчине», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Само преступление произошло в октябре прошлого года в Волчанске. 20 февраля 44-летнему мужчине сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве. Сейчас подозреваемый в СИЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 16:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске на Харьковщине поход мужчины в гости к соседу завершился убийством".