Забил насмерть совком: на Харьковщине задержали подозреваемого в убийстве

В Волчанске на Харьковщине поход мужчины в гости к соседу завершился убийством.

«44-летний мужчина пришел к соседу и не обнаружил его дома. Однако в квартире находился 60-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины начали выяснять отношения. Между ними произошла ссора, которая перешла в толкотню. После чего злоумышленник отправился на кухню, где нашел металлический совок. Затем он направился в комнату и нанес совком минимум семнадцать ударов по голове 60-летнему мужчине», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Само преступление произошло в октябре прошлого года в Волчанске. 20 февраля 44-летнему мужчине сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве. Сейчас подозреваемый в СИЗО.