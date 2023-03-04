В Харькове женщина вырезала силовой кабель в подвале многоэтажки

Даму, которая занималась вредительством в Харькове, поймали с поличным патрулировавшие территорию копы.

«Сегодня днем, патрулируя Немышлянский район, патрульные заметили женщину, выходившую из подвала жилого дома. Гражданка, увидев полицейских, изменила направление движения и забежала обратно в подвал. Инспекторы на такие действия сразу отреагировали и догнали женщину. Как оказалось, у гражданки было при себе около 60 метров силового кабеля. Женщина призналась, что вместе с мужчиной вырезала кабель из подвала дома и указала место, где это случилось», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

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На место коммунального ограбления вызвали следственно-оперативную группу.