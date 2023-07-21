Роутер за 41 тисячу грн. Як у школах Харкова наживаються на ремонтах укриттів

Створення укриттів у школах – вкрай необхідна ініціатива, але за умови адекватності цін. Варто зазначити, що ціни на однакові будівельні матеріали та вироби у двох сусідніх районах Харкова відрізняються в рази, розповідає Харківський антикорупційний центр (ХАЦ).

Ось приклад: під час переобладнання підвалів в укриття обов’язково проводять роботи з влаштування вентиляції. Повітропроводи постійно фігурують у кошторисах.

Повітропроводи для ліцею № 152 і школи № 87 купують по 2000 гривень за квадратний метр, а для ліцею № 127 – по 980 гривень за квадратний метр, а у 13-й школі – по 1200 гривень за кв.м.

В інтернеті ціни стартують від 500 гривень за квадратний метр.

Але під час ремонту укриття в ліцеї № 127 теж є переплати: там купують цементно-піщану суміш по 6,85 гривень за кілограм. Зазвичай така суміш продається у мішках по 25 кг. Тобто ціна виходить 170 гривень за мішок. У будівельному магазині “Атлант” в Харкові вартість мішка стартує від 88 гривень. Тобто вдвічі дешевше. У системі “Prozorro” є приклади, коли ЦПС купували по 110 гривень за мішок. Тобто по 4,4 гривні за кілограм. Лише на закупівлі цієї суміші управління освіти переплачує сотні тисяч гривень.

Ще один приклад з кошторису ліцею №127: придбання одного роутеру Mesh за 41 500 гривень.

Варто зазначити, що в українських магазинах роутер за таку ціну взагалі не вдалось знайти. Mesh-системи коштують у середньому вдесятеро дешевше. Наприклад, Mesh-системи, яка підтримує одночасне підключення до 254 пристроїв, коштує 5 тисяч гривень.

І можливо, це могла бути помилка, якби не ціна за кабель – 120 гривень за метр дроту для підключення до Інтернету. Вона у 10 разів вища ціна за ринкову. Навіть у кошторисі для ремонту Ізюмської міської ради, де є десятки позицій з переплатами, такий кабель коштує 15 гривень за метр.

Ось приклад: бухта такого кабелю (305 м) продається за 4290 гривень, або 14 гривень за метр. А не 120 гривень, як прописав підрядник.

Ще один приклад десятикратного завищення цін – у школі № 87. Тут під час ремонту укриття звичайні автоматичні вимикачі на 16А, які коштують від 100 до 300 гривень, закуповують за ціною 2943 гривні.

Завищені ціни і на радіатори. У кошторисі зазначено, що підрядник планує встановити радіатори Korado 2000*500 та тепловіддачею 3.656 кВт. вартістю 14 127 гривень. У магазинах саме такі радіатори коштують 9000-10 000 гривень за одиницю.

У школі № 13 різко вибивається від ринкових ціна за канальний вентилятор RV160. Якщо в магазинах він коштує 3000-5000 гривень, то для шкільного укриття купують за 15 071 гривню.

В усіх кошторисах щодо ремонту шкільних укриттів є завищення вартості на придбання будівельних сумішей Ceresit. Ось приклад: клеюча суміш для керамічної плитки СМ 117 на сайті виробника коштує 23,36 гривень за кілограм, для 152-ї школи її закуповують по 36,75 гривень за кілограм, а для 13-ї вже 43,57 гривень за кілограм.

Для укриття у 13-й школі планують купляти і коштовну керамогранітну плитку по 1200 гривень за квадратний метр. Для порівняння: у 152-й школі кладуть плитку по 700-900 гривень.

В українських магазинах вистачає асортименту плитки вартістю від 400 до 600 гривень за квадратний метр. Управління освіти і науки у Білій Церкві, наприклад, купує різну плитку для шкіл якраз в цьому діапазоні. Для підлоги придбали українську Атем Грес 0010 Pimento 30×30 і по 428 грн за квадратний метр.

Перераховувати завищення у кошторисах на ремонт укриттів у харківських школах можна безкінечно, адже це сотні позицій, а суми переплат можуть сягати сотні тисяч гривень.

Безперечно, на безпеці дітей економити не можна, але під час війни в рази завищувати кошториси на ремонт – умисний злочин. Грошей, які переплатять на ремонті цих чотирьох укриттів, могло б вистачити на п’яте. Але його не відремонтують через брак коштів.