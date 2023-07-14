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Мільйони на укриття та 1,3 млрд на відбудову: зміни у бюджеті Харкова

Суспільство 13:32   14.07.2023
Вікторія Яковенко
Мільйони на укриття та 1,3 млрд на відбудову: зміни у бюджеті Харкова

Під час сесії Харківської міськради, 14 липня, депутати внесли зміни до бюджету міста на 2023 рік.

«Як повідомили в департаменті бюджету та фінансів, це пов’язано з передачею субвенцій бюджету громади на реалізацію заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії у розмірі 1,3 млрд грн, виплату грошової компенсації на придбання житла сім’ям учасників бойових дій на території інших держав на суму 40,3 млн грн», – повідомили у Харківській міськраді.

Крім цього, на 63,3 млн грн збільшили витрати на зарплатню комунальникам, 66 млн грн спрямують на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

«Облаштування тимчасових укриттів – на 41 млн грн, технічне обслуговування житлового фонду – на 51 млн грн, відновлення зовнішнього освітлення – на 5,7 млн грн за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету», – додали в мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сесії Харківської міськради, 14 липня, депутати внесли зміни до бюджету міста на 2023 рік.".