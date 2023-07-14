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Миллионы на укрытия и 1,3 млрд на отстройку: изменения в бюджете Харькова

Общество 13:32   14.07.2023
Виктория Яковенко
Миллионы на укрытия и 1,3 млрд на отстройку: изменения в бюджете Харькова

Во время сессии Харьковского горсовета, 14 июля, депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.

«Как сообщили в департаменте бюджета и финансов, это связано с передачей субвенций бюджету громады на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии в размере 1,3 млрд грн, выплату денежной компенсации на приобретение жилья семьям участников боевых действий на территории других государств на сумму 40,3 млн. грн», — сообщили в Харьковском горсовете.

Кроме того, на 63,3 млн грн увеличили расходы на зарплату коммунальщикам, 66 млн грн направят на бесплатный проезд в общественном транспорте.

«Обустройство временных укрытий – на 41 млн грн, техническое обслуживание жилищного фонда – на 51 млн грн, восстановление внешнего освещения – на 5,7 млн грн за счет перевыполнения доходной части бюджета», – добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 13:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время сессии Харьковского горсовета, 14 июля, депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.".