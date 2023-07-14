Миллионы на укрытия и 1,3 млрд на отстройку: изменения в бюджете Харькова
Во время сессии Харьковского горсовета, 14 июля, депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.
«Как сообщили в департаменте бюджета и финансов, это связано с передачей субвенций бюджету громады на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии в размере 1,3 млрд грн, выплату денежной компенсации на приобретение жилья семьям участников боевых действий на территории других государств на сумму 40,3 млн. грн», — сообщили в Харьковском горсовете.
Кроме того, на 63,3 млн грн увеличили расходы на зарплату коммунальщикам, 66 млн грн направят на бесплатный проезд в общественном транспорте.
«Обустройство временных укрытий – на 41 млн грн, техническое обслуживание жилищного фонда – на 51 млн грн, восстановление внешнего освещения – на 5,7 млн грн за счет перевыполнения доходной части бюджета», – добавили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 13:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время сессии Харьковского горсовета, 14 июля, депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.".