Роутер за 41 тысячу грн. Как в школах Харькова наживаются на ремонте укрытий

Создание укрытий в школах – крайне необходимая инициатива, но при адекватности цен. Стоит отметить, что цены на одни и те же строительные материалы и изделия в двух соседних районах Харькова отличаются в разы, рассказывает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ).

Вот пример: при переоборудовании подвалов в укрытие обязательно проводят работы по устройству вентиляции. Воздуховоды постоянно фигурируют в сметах.

Воздуховоды для лицея №152 и школы №87 покупают по 2000 гривен за квадратный метр, а для лицея №127 – по 980 гривен за квадратный метр, а в 13-й школе – по 1200 гривен за кв.

В интернете цены стартуют от 500 гривен за квадратный метр.

Но при ремонте укрытия в лицее № 127 тоже есть переплаты: там покупают цементно-песчаную смесь по 6,85 гривен за килограмм. Обычно такая смесь продается в мешках по 25 кг. То есть цена выходит 170 гривен за мешок. В строительном магазине «Атлант» в Харькове стоимость мешка стартует от 88 гривен. То есть вдвое дешевле. В системе Prozorro есть примеры, когда ЦПС покупали по 110 гривен за мешок. То есть по 4,4 гривны за килограмм. Только на закупке этой смеси управление образования переплачивает сотни тысяч гривен.

Еще один пример из сметы лицея №127: приобретение одного роутера Mesh за 41 500 гривен.

Следует отметить, что в украинских магазинах роутер по такой цене вообще не удалось найти. Mesh-системы стоят в среднем в десять раз дешевле. К примеру, Mesh-системы, которая поддерживает одновременное подключение к 254 устройствам, стоит 5 тысяч гривен.

И, возможно, это могла быть ошибка, если бы не цена за кабель – 120 гривен за метр провода для подключения к Интернету. Она в 10 раз выше цены рыночной. Даже в смете по ремонту Изюмского городского совета, где есть десятки позиций с переплатами, такой кабель стоит 15 гривен за метр.

Вот пример: бухта такого кабеля (305 м) продается за 4290 гривен или 14 гривен за метр. А не 120 гривен, как прописал подрядчик.

Еще один пример десятикратного завышения цен – в школе № 87. Здесь при ремонте укрытия обычные автоматические выключатели на 16А, которые стоят от 100 до 300 гривен, закупают по цене 2943 гривны.

Завышены цены и радиаторы. В смете отмечено, что подрядчик планирует установить радиаторы Korado 2000*500 и теплоотдачей 3.656 кВт. стоимостью 14 127 гривен. В магазинах именно такие радиаторы стоят 9000-10000 гривен за единицу.

В школе №13 резко выбивается от рыночных цена за канальный вентилятор RV160. Если в магазинах он стоит 3000-5000 гривен, то для школьного укрытия покупают за 15071 гривну.

Во всех сметах по ремонту школьных укрытий есть завышение стоимости приобретения строительных смесей Ceresit. Вот пример: клеящая смесь для керамической плитки СМ 117 на сайте производителя стоит 23,36 гривен за килограмм, для 152 школы ее закупают по 36,75 гривен за килограмм, а для 13-й уже 43,57 гривен за килограмм.

Для укрытия в 13 школе планируют покупать и ценную керамогранитную плитку по 1200 гривен за квадратный метр. Для сравнения: в 152 школе кладут плитку по 700-900 гривен.

В украинских магазинах хватает ассортимента плитки стоимостью от 400 до 600 гривен за квадратный метр. Управление образования и науки в Белой Церкви, например, покупает разную плитку для школ как раз в этом диапазоне. Для пола приобрели украинский Атем Грес 0010 Pimento 30х30 и по 428 грн за квадратный метр.

Перечислять завышение в сметах на ремонт укрытий в харьковских школах можно бесконечно, ведь это сотни позиций, а суммы переплат могут достигать сотни тысяч гривен.

Безусловно, на безопасности детей экономить нельзя, но во время войны в разы завышать сметы на ремонт – умышленное преступление. Денег, которые переплатят на ремонт этих четырех укрытий, могло бы хватить на пятое. Но его не отремонтируют из-за нехватки средств.