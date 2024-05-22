РФ вдарила авіабомбою по Харкову, влучання – у легковик: дані поліції
За попередніми даними правоохоронців, 22 травня близько 13:50 окупанти вдарили авіабомбою по Шевченківському району Харкова.
«Зафіксовано влучання у легковий автомобіль. Сталося загоряння автомобіля «Газель», який знаходився поруч. Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок», – додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За їхніми даними, постраждали дев’ять людей, одна з яких знаходиться у тяжкому стані.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.
Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по місту. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район. Було відомо, що через удар у тяжкому стані водій тролейбуса. Раніше Синєгубов повідомляв про 10 постраждалих.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиабомба, легковушка, поліція, рф, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ вдарила авіабомбою по Харкову, влучання – у легковик: дані поліції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 15:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними правоохоронців, 22 травня близько 13:50 окупанти вдарили авіабомбою по Шевченківському району Харкова.".