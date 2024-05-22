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РФ вдарила авіабомбою по Харкову, влучання – у легковик: дані поліції

Суспільство 15:10   22.05.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила авіабомбою по Харкову, влучання – у легковик: дані поліції

За попередніми даними правоохоронців, 22 травня близько 13:50 окупанти вдарили авіабомбою по Шевченківському району Харкова.

«Зафіксовано влучання у легковий автомобіль. Сталося загоряння автомобіля «Газель», який знаходився поруч. Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок», – додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За їхніми даними, постраждали дев’ять людей, одна з яких знаходиться у тяжкому стані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по місту. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район. Було відомо, що через удар у тяжкому стані водій тролейбуса. Раніше Синєгубов повідомляв про 10 постраждалих.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 15:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними правоохоронців, 22 травня близько 13:50 окупанти вдарили авіабомбою по Шевченківському району Харкова.".