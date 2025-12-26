Харківщину засипало снігом: копи допомогли водію легковика (фото, відео)
Сьогодні, 26 грудня, внаслідок погіршення погодних умов поблизу селища Слатине водій легкового авто не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Поліцейські офіцери громад у Харківській області».
«Поліцейські офіцери громади оперативно прибули на місце події, забезпечили безпеку дорожнього руху, здійснили його регулювання та надали допомогу з витягування автомобіля з кювету. На щастя, внаслідок пригоди ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.
Відео: Поліцейські офіцери громад у Харківській області
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький поінформував, що з початку доби, станом на 12:00, в Україні вже зафіксували понад 400 ДТП.
Водіїв закликали бути обережними на дорозі.
Нагадаємо, напередодні Регіональний центр із гідрометеорології попередив про зміну погодних умов у місті й області. Протягом 26 – 29 грудня в регіоні прогнозують сніг, місцями значний. А також хуртовину й ожеледицю на дорогах. Окремо попереджали про потужні пориви вітру 26 грудня. Швидкість вітру сягатиме 20 метрів на секунду. За прогнозом, унаслідок різкого самоствердження зими утвориться сніговий покрив висотою 5 – 10 сантиметрів. Місцями – до 15. І швидко це все не розтане. Прогнозували мороз: удень від 1 до 6 градусів із позначкою мінус, уночі – від 3 до 8.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кювет, легковушка, Слатино, сніг, харківщина;
