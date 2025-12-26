Live

Харьковщину засыпало снегом: копы помогли водителю легковушки (фото, видео)

Общество 14:12   26.12.2025
Виктория Яковенко
Харьковщину засыпало снегом: копы помогли водителю легковушки (фото, видео) Фото: Полицейские офицеры громад в Харьковской области

Сегодня, 26 декабря, в результате ухудшения погодных условий вблизи поселка Слатино водитель легкового автомобиля не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и съехал в кювет.

Об этом сообщили на Facebook-странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области».

«Полицейские оперативно прибыли на место происшествия, обеспечили безопасность дорожного движения, осуществили его регулирование и оказали помощь по вытягиванию автомобиля из кювета. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Видео: Полицейские офицеры громад в Харьковской области

копы помогли водителю на Харьковщине
Фото: Полицейские офицеры громад в Харьковской области

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий проинформировал, что с начала суток, по состоянию на 12:00, в Украине уже зафиксировали более 400 ДТП.

Водителей призвали быть осторожными на дороге.

Напомним, накануне Региональный центр по гидрометеорологии предупредил об изменении погодных условий в городе и области. В течение 26-29 декабря в регионе прогнозируют снег, местами значительный. А также метель и гололед на дорогах. Отдельно предупреждали о мощных порывах ветра 26 декабря. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. По прогнозу вследствие резкого самоутверждения зимы образуется снежный покров высотой 5 – 10 сантиметров. Местами – до 15. И быстро это все не растает. Прогнозировали мороз: днем ​​от 1 до 6 градусов с отметкой минус, ночью – от 3 до 8 градусов.

Читайте также: Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
26.12.2025, 09:30
Сегодня 26 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 декабря 2025: какой праздник и день в истории
26.12.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 26 декабря: Дудин побывал на свободе, снег
Новости Харькова — главное за 26 декабря: Дудин побывал на свободе, снег
26.12.2025, 14:15
Из-за ударов РФ по энергообъектам на Харьковщине – аварийные отключения
Из-за ударов РФ по энергообъектам на Харьковщине – аварийные отключения
26.12.2025, 10:55
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
25.12.2025, 14:49
Как будет работать зоопарк в Харькове 31 декабря и 1 января
Как будет работать зоопарк в Харькове 31 декабря и 1 января
26.12.2025, 14:35

Новости по теме:

16.12.2023
Скользкая трасса: на Харьковщине хлебовоз съехал в кювет, ему помогли ГСЧСники
05.01.2022
На Харьковщине легковушка с четырьмя людьми слетела с трассы (фото)
04.01.2022
За сутки спасатели дважды вытаскивали автомобили из снежных ловушек в Харьковской области (фото)
27.12.2021
ДТП. На Харьковщине водитель не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги в кювет (фото)
20.12.2021
На Харьковщине ВАЗ слетел в кювет, водитель погиб


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковщину засыпало снегом: копы помогли водителю легковушки (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 14:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ухудшения погодных условий вблизи поселка Слатино водитель легкового автомобиля не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и съехал в кювет.".