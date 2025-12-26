Харьковщину засыпало снегом: копы помогли водителю легковушки (фото, видео)

Сегодня, 26 декабря, в результате ухудшения погодных условий вблизи поселка Слатино водитель легкового автомобиля не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и съехал в кювет.

Об этом сообщили на Facebook-странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области».

«Полицейские оперативно прибыли на место происшествия, обеспечили безопасность дорожного движения, осуществили его регулирование и оказали помощь по вытягиванию автомобиля из кювета. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Видео: Полицейские офицеры громад в Харьковской области

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий проинформировал, что с начала суток, по состоянию на 12:00, в Украине уже зафиксировали более 400 ДТП.

Водителей призвали быть осторожными на дороге.

Напомним, накануне Региональный центр по гидрометеорологии предупредил об изменении погодных условий в городе и области. В течение 26-29 декабря в регионе прогнозируют снег, местами значительный. А также метель и гололед на дорогах. Отдельно предупреждали о мощных порывах ветра 26 декабря. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. По прогнозу вследствие резкого самоутверждения зимы образуется снежный покров высотой 5 – 10 сантиметров. Местами – до 15. И быстро это все не растает. Прогнозировали мороз: днем ​​от 1 до 6 градусов с отметкой минус, ночью – от 3 до 8 градусов.