РФ ударила авиабомбой по Харькову, попадание — в легковушку: данные полиции

По предварительным данным правоохранителей, 22 мая около 13:50 оккупанты ударили авиабомбой по Шевченковскому району Харькова.

«Зафиксировано попадание в легковой автомобиль. Произошло возгорание находившегося рядом автомобиля «Газель». Поврежден многоэтажный жилой дом», — добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По их данным, пострадали девять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

Напомним, около 13:45 в Харькове раздались несколько взрывов, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно оккупанты ударили управляемым боеприпасом по городу. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Терехов уточнил, что под ударом был Шевченковский район. Было известно, что из-за удара в тяжелом состоянии водитель троллейбуса. Ранее Синегубов сообщал о 10 пострадавших.