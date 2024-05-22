Авіаудари по Харкову: відомо про 11 постраждалих, наслідки (фото)

Правоохоронці показали наслідки ударів УМПБ по Харкову вдень 22 травня.

За даними Харківської обласної прокуратури, у Шевченківському районі зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджені автомобілі, житлові будинки, автомийка, магазини тощо. Зазнали поранень, гострої реакції на стрес 10 людей, серед них пʼять чоловіків та пʼять жінок. Один з потерпілих — 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовані дві ноги.

У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйнована будівля цивільного підприємства, яке не функціонувала. 42-річна жінка, яка працює біля місця влучання, отримала гостру реакцію на стрес.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по місту. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район. Було відомо, що через удар у тяжкому стані водій тролейбуса. Синєгубов повідомляв про 10 постраждалих.