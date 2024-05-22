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Кількість постраждалих через авіаудари по Харкову зросла до 12 (фото, відео)

Події 18:19   22.05.2024
Оксана Якушко
Кількість постраждалих через авіаудари по Харкову зросла до 12 (фото, відео)

ДСНС у Харківській області, Нацполіція та Харківська обласна прокуратура показали наслідки авіаударів у Харкові 22 травня.

«Кількість постраждалих зросла до 12 осіб. Із пораненням у лікарню доправили 16-річного хлопця», – повідомила Харківська обласна прокуратура.

 

 

Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по місту. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район. Було відомо, що через удар у тяжкому стані водій тролейбуса.

Пізніше стало відомо, що у Шевченківському районі зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджені автомобілі, житлові будинки, автомийка, магазини тощо. Зазнали поранень, гострої реакції на стрес 10 людей, серед них пʼять чоловіків та пʼять жінок. Один з потерпілих — 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовані дві ноги.

У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйнована будівля цивільного підприємства, яке не функціонувала. 42-річна жінка, яка працює біля місця влучання, отримала гостру реакцію на стрес.

Читайте також: Авіаудари по Харкову: відомо про 11 постраждалих, наслідки (фото)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 18:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС у Харківській області, Нацполіція та Харківська обласна прокуратура показали наслідки авіаударів у Харкові 22 травня.".