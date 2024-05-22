Медики змогли вберегти одну ногу водію тролейбуса з Харкова – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що водій тролейбуса, який постраждав в результаті авіаудару, переніс операцію, одну з ніг йому довелося ампутувати.

«Кожному, хто хвилюється за водія тролейбуса Юрія Орла, який опинився в самому епіцентрі вибуху російської ракети на Олексіївці. Буквально щойно завершилася операція і його перевели до реанімації. Стан здоровʼя — стабільний. Забезпечений усім необхідним. Одну ногу, на жаль, довелося ампутувати, другу — медикам вдалося вберегти», – розповів Терехов.

Мер заявив, що місто не залишить чоловіка сам на сам з цією бідою та буде підтримувати Юрія протягом всього подальшого процесу лікування, реабілітації та протезування.

Також профком підприємства відкрив збір коштів для допомоги своєму колезі. (https://send.monobank.ua/jar/5m8ftssWFw) Усі гроші перераховуються відразу на особистий рахунок постраждалого.

Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по місту. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район. Було відомо, що через удар у тяжкому стані водій тролейбуса.

Пізніше стало відомо, що у Шевченківському районі зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджені автомобілі, житлові будинки, автомийка, магазини тощо. Зазнали поранень, гострої реакції на стрес 10 людей, серед них пʼять чоловіків та пʼять жінок. Один з потерпілих — 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовані дві ноги.

У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйнована будівля цивільного підприємства, яке не функціонувала. 42-річна жінка, яка працює біля місця влучання, отримала гостру реакцію на стрес.