Новим керівником Харківського метрополітену став директор трамвайного депо

У КП «Харківський метрополітен» – новий керівник. Виконувачем обов’язків директора підприємства став Владислав Приймак, який до призначення очолював КП «Салтівське трамвайне депо».

Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на розпорядження мера Ігоря Терехова.

За даними антикорупціонерів, колишній директор підземки Андрій Гармаш перейшов на роботу до міськради. Він обійматиме посаду заступника директора управління з питань енергоефективності департаменту будівництва та дорожнього господарства.