Сьогодні 24 серпня: яке свято та день в історії

24 серпня – День Незалежності України. Цього дня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, а також – постанову “Про політичну обстановку в Україні та негайні дії Верховної Ради України по створенню умов неповторення надалі військового перевороту”. У 1928-му народився один з авторів Акту проголошення Незалежності – дисидент Левко Лук’яненко. У 1949-му набув чинності договір про створення НАТО. У 1853-му вигадали картопляні чипси. У 1572-му у Франції сталася Варфоломіївська ніч.

Свята та пам’ятні дати 24 серпня

24 серпня – День незалежності України.

Відео: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

У світі – Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрес-коді.

Також сьогодні: Всесвітній день топлес (відзначають у неділю, яка найближча до 26 серпня), День Везувію, День пониження статусу Плутона, День зорепаду, День народження картопляних чипсів, Міжнародний день дивної музики, День консервного ножа.

24 серпня в історії

24 серпня 1572 року відбулися трагічні події у Франції, що увійшли до історії як Варфоломіївська ніч. Докладніше.

24 серпня 1853 року вигадали картопляні чипси. Автором рецепта-бестселера був індіанець за походженням Джордж Крам. Докладніше.

24 серпня 1928 року народився український дисидент та один з авторів Акту проголошення незалежності України, Герой України Левко Лук’яненко. Докладніше.

24 серпня 1949 року набув чинності договір про створення НАТО. Його підписали 4 квітня 1949 року у Вашингтоні представники урядів Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції.

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Це сталося на позачерговій сесії Верховної Ради. Докладніше.

24 серпня 1991 року Верховна Рада України, крім проголошення Незалежності, затвердила постанову “Про політичну обстановку в Україні та негайні дії Верховної Ради України по створенню умов неповторення надалі військового перевороту”. Цей документ містив солідний перелік першочергових заходів щодо встановлення в Україні української влади.

У перших абзацах Верховна Рада засудила серпневий путч і заявила, зокрема, про те, що він став наслідком кризи в суспільстві та “помилок центру”. Водночас депутати похвалили себе і керівництво Верховної Ради за те, що стабілізували ситуацію в Україні, визнавши “розпорядження створеного в Москві комітету такими, що не мають юридичної сили на території республіки”. Насправді з такою офіційною кваліфікацією дій “ГКЧП” керівництво Верховної Ради не поспішало. У своєму зверненні до громадян 19 серпня 1991 року голова ВР Леонід Кравчук не дав чіткої оцінки політичним подіям, що відбувалися в СРСР, та й надалі поводився так само – аж до моменту, коли не стало зрозуміло, що Серпневий путч захлинувся.

Постанова від 24 серпня була значно більш рішучою, ніж заяви та дії української влади під час путчу. Документ містив шість пунктів, які в основному стосувалися формування українського силового блоку та національних Збройних сил. Перший пункт передбачав розробку законодавства про правовий режим надзвичайного стану, Збройні сили України, обов’язки та права Внутрішніх військ України та органи державної безпеки України. А також – про розробку пропозицій щодо створення республіканської гвардії та підрозділів для охорони органів влади та Нацбанку. Зрештою, цим само пунктом депутати “визнали за доцільне” створити Раду оборони України.

Другим пунктом комісії ВР з питань законодавства доручили розробити низку доповнень до Конституції УРСР, які стосувалися: утворення військових формувань, підпорядкованих керівництву республіки; заснування інституту президентства та формування Конституційного Суду. Та сама комісія ВР спільно з Кабміном мала підготувати проєкт постанови про “порядок тимчасової дії окремих законів Союзу РСР на території республіки до прийняття відповідних законів України”. Крім того, їм доручили підготувати проєкт звернення до ООН із проханням виступити гарантом реалізації незалежності України.

Третій пункт розв’язував майнові питання, передбачаючи передачу підприємств союзного підпорядкування до повної власності України. Кабміну доручали запобігти “неконтрольованому вивезенню за межі республіки матеріальних ресурсів”. Четвертий пункт доручав усьому фінансовому блоку до 1 жовтня 1991 року внести пропозиції щодо запровадження національної грошової одиниці. П’ятий і шостий носили переважно “стабілізаційний і психологічний” характер, нагадуючи всім відповідальним особам про необхідність виконувати повсякденні справи: готувати країну до зими, збирати врожай, розв’язувати соціальні питання тощо. За невиконання рішень Верховної Ради погрожували “суворою адміністративною відповідальністю”. Нарешті, “відповідним компетентним органам” доручили перевірити діяльність посадових осіб та органів влади щодо ймовірних дій на підтримку Серпневого путчу.

24 серпня 1993 року у Балаклаві (Крим) на 19 кораблях прикордонних військ України вперше підняли державні прапори та військово-морські прапори України.

24 серпня 1994 року відбувся перший військовий парад на честь Дня Незалежності України – на Хрещатику в Києві.

24 серпня 1995 року Президент України Леонід Кучма заснував Орден князя Ярослава Мудрого.

Церковне свято 24 серпня

24 серпня вшановують пам’ять священномученика Євтихія, учня апостола Йоана Богослова. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вранці 24 серпня над водоймами туман, то ще тиждень буде тепла погода.

Якщо йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.

Якщо день сонячний і жаркий, то наступна весна буде ранньою.

Що не можна робити 24 серпня

Не можна ходити до лісу.

Не можна зривати або купувати та приносити до дому червоні квіти.