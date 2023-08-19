Сьогодні 19 серпня: яке свято та день в історії

19 серпня в Україні – День пасічника. 1944-го Париж повстав проти німецьких окупантів та режиму Віші. 1960 року відбувся перший успішний політ живих істот у космос. 1991-го голова Верховної ради УРСР Леонід Кравчук звернувся до українців з приводу “ГКЧП”. Рік тому в Харкові встановили першу безпечну зупинку.

Свята та пам’ятні дати 19 серпня

19 серпня в Україні – День пасічника.

Під егідою ООН відбувається Всесвітній день гуманітарної допомоги.

19 серпня в історії

19 серпня 1944 року в окупованому німцями Парижі розпочалося збройне повстання. Сили опору активізувалися на тлі успішного наступу армії союзників.

6 червня розпочалася операція “Оверлорд” – війська США, Великої Британії, Канади, Франції (що емігрували до Великої Британії – під керівництвом Шарля де Голля) висадилися на узбережжя Нормандії. Союзники успішно витісняли німців і 15 серпня вже досягли околиць Парижа. Одночасно розпочалася ще одна висадка – у Південній Франції. 15 серпня Адольф Гітлер наказав утримати Париж за будь-яку ціну, а в разі неможливості — знищити місто. Комендант Парижа Дітріх фон Хольтіц, однак, не поспішав виконувати наказ про знищення столиці Франції.

18 серпня в місті рух Опору почав розклеювати плакати із закликом розпочати загальне збройне повстання та попередженням окупантам – скласти зброю та здаватися. Уже надвечір деякі частини Вермахту та співробітники окупаційної адміністрації, а також прихильники режиму Віші почали стихійно залишати місто. 19 серпня почалися перші збройні сутички між бійцями французького Опору й німцями, які не втекли. На вулицях почали з’являтися окопи та барикади. Наступного дня це переросло у повномасштабні вуличні бої. Армія США почала заходити до Парижа 24 серпня – одразу з двох сторін. До кінця дня опір окупантів був майже зламаний – бої тривали лише в центрі міста. На цьому етапі Хольтіц отримав наказ Гітлера підірвати місто. Але цього не зробив. Він здався у полон союзникам 25 серпня. Цього дня Париж повністю звільнили.

19 серпня 1960 року відбувся перший успішний політ у космос живих істот. “Прославилися” лише дві з них – собаки Білка та Стрілка. Але насправді у контейнері з ними були також миші, комахи, рослини, насіння тощо.

Білка та Стрілка, по суті, не були першими собаками-космонавтами. До них на орбіту відправляли собаку Лайку. Але її не планували повертати, тварина загинула. Ще два собаки-космонавти Чайка та Лисичка загинули в катастрофі корабля на старті – 28 липня 1960-го.

Метою польоту Білки та Стрілки було перевірити вплив на живі організми в умовах космосу: невагомості, комічної радіації тощо. Корабель “Супутник-5”, на борту якого був цей невеликий “зоопарк”, пробув у польоті 25 годин, здійснивши 17 повних витків навколо Землі. “Космонавтів” розмістили в контейнері з функцією катапультації. На костюмах собак були дозиметри, було передбачено систему життєзабезпечення, встановлено апарат для годування. Слідкували за випробуваними через телевізійну систему, зображення передавали на Землю та реєстрували на кіноплівку. Так, досліджували поведінку тварин у невагомості. Спочатку вони повисли в кабіні, опустивши лапи та голови. Але згодом почали рухатися, поступово освоюючись за нових обставин, і звикли так, що змогли добиратися до годівниці. Під час спуску корабля контейнер із нього катапультувався та вдало приземлився в степу. Пошуковики, які знайшли собак-космонавтів, оцінили їхній стан як кращий, ніж планувалося. Їх одразу вигуляли. Надалі Білка та Стрілка жили у вольєрі Інституту авіаційної та космічної медицини. Вони дожили до старості, а після смерті з них зробили опудала та виставили на загальний огляд у Меморіальному музеї космонавтики у Москві.

19 серпня 1989 року перша церковна парафія в УРСР вийшла з підпорядкування Російської православної церкви та оголосила себе частиною Української автокефальної православної церкви. Це була парафія церкви святих Петра та Павла у Львові.

Про перехід заявив її настоятель – отець Володимир Ярема. 1993 року він став патріархом УАПЦ, прийнявши ім’я Димитрія. З 15 грудня 2018 року церква входить до Православної церкви України.

19 серпня 1991 року під час Августівського путчу голова Верховної ради УРСР Леонід Кравчук звернувся до українців. Виступ транслювало місцеве державне телебачення о 16:00. А промову Кравчука було виконано у його фірмовому стилі – “між крапельками”.

Він не дав чіткої оцінки політичним подіям, що відбувалися в СРСР. Тільки закликав усіх зберігати спокій. “Те, що сталось, мало статись. Може, не у такій формі, може, інші дії… Але залишатись у ситуації безвладдя, коли центр не може управляти, а республікам владу не передавали – усе і мало перейти до такого плачевного стану”, – коментував доленосні події майбутній перший президент незалежної. України.

Наступні кілька днів Кравчук продовжував поводитися так само. Він не підтримував відкрито “нову владу” – “тимчасову комісію для запобігання надзвичайним ситуаціям”, яку за наказом з Москви створив Кабмін УРСР. Але Кравчук і не поспішав зі скликанням позачергової сесії Верховної Ради, чого від нього вимагали депутати-націоналісти. Сам Кравчук в ексклюзивному коментарі “Радіо Свобода” 2012 року так пояснив свою нерішучість: “Так, Кравчук не сідав на білого коня і не виймав шаблю наголо, чого дуже комусь хотілося. Але я знав, у якій країні ми живемо, і це зараз видно. Це країна, де є центр, захід і схід. І сьогодні, ви що, не бачите, що там відбувається, на сході? Не бачите, скажімо, державної мови? То вже минув 21 рік. А що було тоді, коли були 3 мільйони 500 тисяч комуністів? Коли мільйон 500 тисяч війська зі зброєю?” Зрештою, він зібрав президію Верховної ради 22 серпня, а там вирішили призначити позачергову сесію на 10 ранку суботи, 24 серпня. Саме цього дня Верховна Рада проголосить Незалежність України.

19 серпня 2022 року в Харкові запрацювала перша безпечна зупинка. Бетонне укриття у прямому етері національного телемарафону представив особисто мер Ігор Терехов. Нині в Харкові діють 14 таких зупинок.

Церковне свято 19 серпня

19 серпня православні відзначають Преображення Господнє. У цей день згадують таку подію. Одного дня Ісус узяв із собою трьох апостолів — Петра, Якова та Івана — і привів їх на “високу гору”. Там на їхніх очах він преобразився. Вбрання Христа стало сліпучо білим, а обличчя засяяло, мов сонце. Біля нього з’явився Мойсей та Ілля. Світла хмара огорнула їх, а голос із тієї хмари промовив: “Це — мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте”. Потім хмара зникла разом із пророками, а Ісус заборонив учням розповідати про побачене до його воскресіння.

Народні прикмети

Ясна погода на Преображення – до сухої та теплої осені.

Якщо в цей день іде дощ, то весна й осінь будуть із дощами.

Сонячний день – до морозної зими.

Що не можна робити 19 серпня

Не можна займатися домашнім господарством і тяжкою фізичною роботою, прибирати та працювати в саду й городі.

Не можна шити, в’язати та вишивати.

Цей день не підходить для весілля.