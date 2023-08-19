Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории

19 августа в Украине – День пчеловода. В 1944-м Париж восстал против немецких оккупантов и режима Виши. В 1960 году состоялся первый успешный полет живых существ в космос. В 1991-м председатель Верховной рады УССР Леонид Кравчук обратился к украинцам по поводу ГКЧП. Год назад в Харькове установили первую безопасную остановку.

Праздники и памятные даты 19 августа

19 августа в Украине – День пчеловода.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день гуманитарной помощи.

19 августа в истории

19 августа 1944 года в оккупированном немцами Париже началось вооруженное восстание. Силы сопротивления активизировались на фоне удачного наступления армии союзников.

6 июня началась операция «Оверлорд» – войска США, Великобритании, Канады, Франции (эмигрировавшие в Великобританию – под руководством Шарля де Голля) высадились на побережье Нормандии. Союзники успешно вытесняли немцев и 15 августа уже достигли окрестностей Парижа. Одновременно началась еще одна высадка – в Южной Франции. 15 августа Адольф Гитлер дал приказ удержать Париж любой ценой, а в случае невозможности — уничтожить город. Комендант Парижа Дитрих фон Хольтиц, однако, не спешил выполнять приказ об уничтожении столицы Франции.

18 августа в городе движение Сопротивления начало расклеивать плакаты с призывом начать всеобщее вооруженное восстание и предупреждением оккупантам — сложить оружие и сдаваться. Уже к вечеру некоторые части Вермахта и сотрудники оккупационной администрации, а также сторонники режима Виши начали стихийно покидать город. 19 августа начались первые вооруженные столкновения между бойцами французского Сопротивления и не сбежавшими немцами. На улицах стали появляться окопы и баррикады. На следующий день это переросло в полномасштабные уличные бои. Армия США начала заходить в Париж 24 августа – сразу с двух сторон. К концу дня сопротивление оккупантов было почти сломлено — бои продолжались лишь в центре города. На этом этапе Хольтиц получил приказ Гитлера взорвать город. Но не сделал этого. Он сдался в плен союзникам 25 августа. В этот день Париж полностью освободили.

19 августа 1960 года состоялся первый успешный полет в космос живых существ. «Прославились» только два из них – собаки Белка и Стрелка. Но на самом деле в контейнере с ними были также мыши, насекомые, растения, семена и т.д.

Белка и Стрелка, по сути, не были первыми собаками-космонавтами. До них на орбиту отправляли собаку Лайку. Но ее не планировали возвращать, животное погибло. Еще две собаки-космонавтки Чайка и Лисичка погибли в крушении корабля на старте — 28 июля 1960-го.

Целью полета Белки и Стрелки было проверить влияние на живые организмы в условиях космоса: невесомости, комической радиации и т.д. Корабль «Спутник-5», на борту которого находился этот небольшой «зоопарк», пробыл в полете 25 часов, совершив 17 полных витков вокруг Земли. «Космонавтов» разместили в контейнере с функцией катапультации. На костюмах собак были дозиметры, была предусмотрена система жизнеобеспечения, установлен аппарат для кормления. Следили за испытуемыми через телевизионную систему, изображения передавали на Землю и регистрировали на кинопленку. Так, исследовали поведение животных в невесомости. В начале они повисли в кабине, опустив лапы и головы. Но со временем начали двигаться, постепенно осваиваясь в новых обстоятельствах, и привыкли так, что смогли добираться к кормушке. При спуске корабля контейнер с него катапультировался и удачно приземлился в степи. Поисковики, которые нашли собак-космонавтов, оценили их состояние как лучшее, чем планировалось. Их сразу выгуляли. В дальнейшем Белка и Стрелка жили в вольере Института авиационной и космической медицины. Они дожили до старости, а после смерти из них сделали чучела и выставили на всеобщее обозрение в Мемориальном музее космонавтики в Москве.

19 августа 1989 года первый церковный приход в УССР вышел из подчинения Русской православной церкви и объявил себя частью Украинской автокефальной православной церкви. Это был приход церкви святых Петра и Павла во Львове.

О переходе заявил ее настоятель – отец Владимир Ярема. В 1993 году он стал патриархом УАПЦ, приняв имя Димитрия. С 15 декабря 2018 года церковь входит в Православную церковь Украины.

19 августа 1991 года во время Августовского путча председатель Верховной рады УССР Леонид Кравчук обратился к украинцам. Выступление транслировало местное государственное телевидение в 16:00. А речь Кравчука была исполнена в его фирменном стиле – «між крапельками».

Он не дал четкой оценки политическим событиям, происходившим в СССР. Только призвал всех сохранять спокойствие. «То, что произошло, должно было произойти. Может, не в такой форме, может, другие действия… Но оставаться в ситуации безвластия, когда центр не может управлять, а республикам власть не передавали – все и должно было перейти в такое плачевное состояние», – комментировал судьбоносные события будущий первый президент независимой. Украины.

Последующие несколько дней Кравчук продолжал вести себя в том же духе. Он не поддерживал открыто «новую власть» — «временную комиссию для предотвращения чрезвычайных ситуаций», которую по приказу из Москвы создал Кабмин УССР. Но Кравчук и не спешил с созывом внеочередной сессии Верховной Рады, чего от него требовали депутаты-националисты. Сам Кравчук в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» в 2012 году так объяснил свою нерешительность: «Да, Кравчук не садился на белого коня и не вынимал саблю наголо, чего очень кому-то хотелось. Но я знал, в какой стране мы живем, и сейчас это видно. Это страна, где есть центр, запад и восток. И сегодня, вы что, не видите, что там происходит на востоке? Не видите, скажем, государственный язык? Это уже прошел 21 год. А что было тогда, когда было 3 миллиона 500 тысяч коммунистов? Когда миллион 500 тысяч войск с оружием?» В конце концов он собрал президиум Верховной рады 22 августа, а там решили назначить внеочередную сессию на 10 утра субботы, 24 августа. Именно в этот день Верховная рада провозгласит Независимость Украины.

19 августа 2022 года в Харькове заработала первая безопасная остановка. Бетонное укрытие в прямом эфире национального телемарафона представил лично мэр Игорь Терехов. Сейчас в Харькове действуют 14 таких остановок.

Церковный праздник 19 августа

19 августа православные отмечают Преображение Господне. В этот день вспоминается такое событие. Однажды Иисус взял с собой трех апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – и привел их на высокую гору. Там на их глазах он преобразился. Наряд Христа стал ослепительно белым, а лицо засияло как солнце. Возле него явились Моисей и Илья. Светлое облако объяло их, а голос из облака произнес: «Это мой любимый сын, угожденье мое: его слушайте». Затем облако исчезло вместе с пророками, а Иисус запретил ученикам рассказывать об увиденном до его воскресения.

Народные приметы

Ясная погода на Преображение – к сухой и теплой осени.

Если в этот день идет дождь, то весна и осень будут с дождями.

Солнечный день – к морозной зиме.

Что нельзя делать 19 августа

Нельзя заниматься домашним хозяйством и тяжелой физической работой, убирать и работать в саду и огороде.

Нельзя шить, вязать и вышивать.

Этот день не подходит для свадьбы.